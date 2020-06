Fête de la Musique à Paris : "c'est à nous d'être les acteurs de cette fête cette année"

Elle sera différente des éditions précédentes. Mais la fête de la Musique à Paris se tiendra tout de même ce dimanche 21 juin. Les rassemblements de plus de dix personnes dans l'espace public sont toujours interdits, de facto, les concerts spontanés ne pourront pas avoir lieu. Mais en coulisse, bars et restaurants s'activent pour fêter la musique comme le bar karaoke du 11e arrondissement, le BAM Karaoke Box.

Être acteur de la fête de la Musique

Un écran géant est installé sur la terrasse du bar. Une borne sert de playlist où les Parisiens n'auront qu'à appuyer sur leur chanson préférée. "À l'extérieur, ce sera a cappella", sourit le gérant de l'établissement Maxime Lucas. "C'est un concept qui change un petit peu le côté fête de la Musique où ce sont les artistes qui viennent performer et là qui donne justement la possibilité à la personne elle-même et de performer, de participer à cette fête de la Musique en étant 100% acteur", renchérit le directeur de l'établissement.

Le concept donne la possibilité à la personne elle-même et de performer, de participer à cette fête de la Musique en étant 100% acteur - Maxime Lucas, directeur de BAM Karaoke Box

"Les gens vont pouvoir venir sans pression, chanter du Garou, du Renaud, du Axel Bauer (...) Et même si c'est a cappella, vous allez voir que plus on est, plus la voix porte, on prend le dessus sur la musique et ça donne quelque chose d'assez sympa", reconnaît Maxime Lucas. Un concept testé et approuvé par Guillemette et Fayna, deux jeunes parisiennes venues s'exercer à ce karaoké en plein air sur la chanson Mistral Gagnant de Renaud. "C'est original et c'est vrai que la fête de la Musique d'habitude on la fait tous les ans mais là le climat est un peu spécial mais chanter en extérieur ça donne de la bonne humeur", reconnaît Fayna.

Les Parisiens pourront chanter en terrasse ce dimanche lors de la fête de la Musique jusqu'à 00h.