Découvrez le programme de la fête de la musique à Poitiers

Dans une semaine, la fête de la musique va retrouver ses droits à Poitiers après deux ans d'arrêt à cause du Covid-19. Cette année, les animations commenceront à 13h et la musique en extérieur sera autorisée jusqu'à minuit.

Après deux années d'arrêt à cause du Covid-19, la fête de la musique revient à Poitiers avec quelques nouveautés. La municipalité a décidé de revenir au concept originel de l'évènement avec plus de place laissée aux musiciens amateurs. La ville va devenir une scène ouverte à toutes et à tous et l'événement sera totalement gratuit : "On invite tous les Poitevins qui pratiquent un instrument à descendre dans la rue le temps d'une soirée", explique Charles Reverchon-Billot, adjoint à la maire de Poitiers en charge des espaces publics.

Des navettes Vitalis seront mises à disposition des habitants entre 17h30 et 1h30 pour se rendre en centre-ville. Elles partiront du parc des expositions et de la Demi Lune toutes les 15 minutes. Pour une fête accessible à tous, la ville a aussi décidé d'installer une scène dans le quartier des Couronneries et une autre aux Trois-Cités.

Le programme