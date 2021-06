Fête de la musique au Mans : "la pluie ça ne compte pas, on est tous contents de sortir !"

Au Jardin des Plantes lundi soir, ce n'était pas la foule des grands soirs devant les deux scènes mises à disposition pour accueillir les concerts, chants ou spectacles de danse. La programmation débutait à 18h, la pluie s'est invitée dès 17h58. Sur les chaises rangées à bonne distance (un mètre, consignes sanitaires obligent), il y avait parfois plus de parapluies que de masques sur les visages. "On est équipés, on est venus bâchés de la tête aux pieds", sourit Pierrette. La quarantaine de personnes venues écouter la chorale Coro Al Dante, presque intégralement capuchée et sous parapluie, n'a pourtant pas baissé les bras. "C'est quand même la fête de la musique, il faut en profiter !", souligne Claude, "et puis la pluie sur le parapluie... c'est un fond musical différent".

Chantons sous la pluie : la chorale Coro Al Dante devant un public sous parapluies © Radio France - Steven Gouaillier

A quelques mètres de là, au kiosque du Parc, ce sont les notes d'une harpe qui tentent de se frayer un passage entre les grosses gouttes d'orage. Là encore, les personnes assises sur les rangées de chaises se comptent sur les doigts de deux mains, la grande majorité du public ayant trouvé refuge sous les arbres ou sous le stand technique. Alors certains comme Rohina préfèrent voir le verre à moitié plein : "c'est trop bien, on ne voit pas de masque". Le masque est pourtant obligatoire lors des regroupements, mais on est loin, très loin, de la limite d'accueil des 1000 personnes maximum pour le parc.

à lire aussi Coronavirus : ce qui est autorisé et ce qui est interdit pour la Fête de la musique, ce soir

"On dirait que c'est comme avant"

Pour d'autres, la pluie n'a presque pas d'importance. La fête de la musique, c'est une tradition ; sortir le soir pour s'aérer l'esprit, une nécessité. "La pluie, ça ne compte pas. Après ces deux années de confinement, on est tous contents de sortir", se réjouit Torea, venu assister à la représentation avec sa fille. De quoi satisfaire la harpiste Charlaine Epinal, "j'étais vraiment touchée que les gens restent malgré le temps de cochon, ça montre qu'il y a vraiment une envie".

Passées juste après elle, les danseuses du lycée Montesquieu comme Anaïs partagent la même note d'optimisme "il y a eu la fin du couvre-feu, la fin du masque à l'extérieur... on dirait que c'est comme avant !"

Un "début de retour, pas un retour total"

Pourtant, la fête de la musique version 2021 n'est pas encore tout à fait similaire à ce que l'on a pu connaître avant le covid. Les concerts sauvages dans la rue n'étaient pas autorisés, et la programmation dans les parcs, décidée avant l'annonce de la levée du couvre-feu, s'est arrêtée à 22h30. Pour Morgane Livet, l'animatrice du lycée Montesquieu, et encadrante de la troupe de danseuses, "après un an sans culture, on a la fête de la musique, le retour de Le Mans fait son cirque, la culture revient sur le devant de la scène et c'est une bonne chose. C'est un début de retour, mais pas encore un retour total".