La ville de Nice et France 2 organisent, en partenariat avec France Bleu Azur, la fête de la musique ce jeudi soir sur la place Masséna. Un concert exceptionnel avec de nombreux artistes. Un événement gratuit mais qui nécessite de posséder un bracelet d'accès. Explications.

Nice, France

Nice sera sous les projecteurs ce jeudi soir à l'occasion de la fête de la musique. La ville et France 2 organisent, en partenariat avec France Bleu Azur, un concert qui durera quatre heures et qui sera retransmis à la télévision en France et dans le Monde, ainsi qu'à la radio. Près de 30.000 spectateurs sont attendus sur la place Masséna.

Le concert est évidemment gratuit, mais il faut avoir un bracelet. Une invitation indispensable pour pouvoir accéder au site. Pour cela, les intéressés devaient s'inscrire sur internet ou tenter de remporter le sésame notamment en écoutant France Bleu Azur. Tous les Niçois ne l'ont pas compris. Et il y aura forcément des déçus.

Éviter Masséna si vous n'avez pas de bracelets

"La fête de la musique est un événement populaire, familial et gratuit, rappelle le producteur de la soirée Philippe Vilamitjana. Simplement pour maîtriser la jauge et la fluidité de l'accueil du public, la ville de Nice a décidé -comme la ville de Toulouse l'année dernière- de distribuer des bracelets pour maîtriser le flux du public et ne pas aller au-delà de la jauge. Mais je comprends que ça puisse gêner certains niçois qui n'ont pas de bracelets."

"25.000 bracelets ont déjà distribués, donc les gens le savaient, abonde Jacques Dejeandile conseiller municipal de Nice en charge de l’événementiel. Il y aura peut être quelques déçus. Mais on est pas l'abri que quelques places supplémentaires soient encore distribués à la dernière minute. Pour cela il faudra venir avant 16 heures pour le retirer. Mais si vous n'avez pas de bracelets, ne venez pas. "

L'affiche annonçant la fête de la musique à Nice sur la promenade du Paillon © Radio France - Jean-Baptiste Marie