Fête de la musique : circulation et stationnement modifiés dans le centre ville de Guéret

Guéret va fêter la musique ce mercredi 21 juin. Et pour laisser toute sa place à la fête, la circulation et le stationnement seront restreints dans le centre ville. Pour y voir plus clair, on vous a mis toutes les informations ici.

Les rues de Guéret vont s'animer ce mercredi 21 juin à l'occasion de la fête de la musique. On va guincher jusque tard dans la nuit. Les bars de la ville seront de la partie. Il y aura de la musique en terrasse au pub "le Barry Lyndon" , au bar "L'autre coté millésime" et au "hops stage" . Autre ambiance avec "Le Rive Gauche Quartet", il va se produire dans la cour d'honneur de la préfecture à partir de 18h. Le concert et gratuit et ouvert à tous. Le stationnement et la circulation seront interdits de 17h à 2h dans les rues : rue de Paris

rue Emile Zola

Boulevard Saint-Pardoux jusqu'à l'entrée du parking du CCAS

rue des sabots

rue du marché

place du marché

rue de l'ancienne mairie

rue de l'église jusqu'à la rue du four

rue d'Armagnac, de la Grande Rue à la rue du Prat

rue Traversière Le stationnement et la circulation seront interdits de 18h à minuit dans les rues : rue de Stalingrad

de la rue Alfred de Musset jusqu'à la rue du docteur Guisard Le Rive Gauche Quartet se produire dans la cour d'honneur de la préfecture - © Préfecture de la Creuse Le 23 on donne de la voix Vous aimez chanter ? Venez nous rejoindre sur l'esplanade François Mitterrand, devant la mairie de Guéret. Un karaoké géant est organisé à partir de 19h le vendredi 23 juin. En conséquence, le stationnement et la circulation seront interdits : de 6h à minuit le stationnement est interdit sur l'esplanade François Mitterrand

de 12h à minuit le stationnement est interdit sur la rue qui longe la place Bonnyaud

de 17h à minuit, la circulation est interdite sur la rue qui longe la place Bonnyaud

de 17h30 à minuit le station et la circulation sont interdits sur la place Bonnyaud