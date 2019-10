Enlèvement du petit Vicente : le procès du père kidnappeur une nouvelle fois reporté

Clermont-Ferrand, France

Jason Lopez devait comparaître ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. C'est la 3ème fois que son procès est reporté, cette fois, au 16 janvier prochain.

Dans cette affaire c'est la deuxième fois que l'administration pénitentiaire indique ne pas pouvoir extraire le détenu. Cela avait déja été le cas en mars dernier. Jason Lopez, aujourd'hui incarcéré en région parisienne après être passé par le centre pénitentiaire de Riom et la prison de Lyon-Corbas, purge une peine de prison pour des violences. Il ne fait donc pas partie des "prioritaires", comme par exemple des individus placés en détention provisoire en attendant d'être jugés.

Jugé le 16 janvier prochain ?

En mars 2017, alors qu'il était en cavale -il avait pris la fuite en vélo lors d'une sortie encadrée-, il avait enlevé son fils de cinq ans et demi aux bras de sa mère à Clermont-Ferrand. L'homme, âgé aujourd'hui de 30 ans, est poursuivi notamment pour l'enlèvement et la séquestration de son fils, Vicente.

L'alerte enlèvement avait été déclenchée puis levée 24 heures plus tard. Jason Lopez sera finalement interpellé le 5 mai à Toulouse en compagnie de son fils, sain et sauf.