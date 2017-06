Fête de la musique : de la jeunesse, des stars et des scènes insolites dans la Loire

Gérald De Palmas à Saint-Chamond, Cali à Firminy et même des concerts au CHU de Saint-Étienne. Ce sera un 21 juin animé dans la Loire.

Pour cette édition 2017 de la fête de la musique, des concerts sont prévus dans la plupart des villes du département. Il y aura des têtes d'affiche à Firminy et Saint-Chamond avec Cali et Gérald de Palmas. Le programme est très varié à Saint-Étienne, des concerts sont prévus au Puy Couriot, Place Jean-Jaures, places Boivin, place Chavanelle ou encore Jacquard.

Pour l'occasion, même l'hôpital de Saint-Étienne propose des concerts. Des salariés du CHU vont jouer pour la première fois du rock et du folk au jardin du pôle de psychiatrie à partir de 16 heures. Les halls A et B de l’Hôpital Nord et le service pédiatrique de l’Hôpital Bellevue seront les autres scènes musicales de la journée. La préfecture de la Loire a également pris des mesures pour que le centre-ville de Saint-Étienne soit piéton de la fin d'après-midi au milieu de la nuit.