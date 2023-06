Fête de la musique : demandez le programme en Creuse

On va danser, jouer de la musique et chanter un peu partout en Creuse ce 21 juin 2023

On va danser, jouer de la musique et chanter un peu partout en Creuse ce mercredi 21 juin. C'est la 41ème édition de la fête de la musique avec un peu partout dans le département des animations et des concerts. Pour vous aider à vous y retrouver et à faire votre choix, voici un tour d'horizon non exhaustif de ce que proposent les communes creusoises.

ⓘ Publicité

A Guéret

Le 21 juin :

La musique sera présente dans plusieurs bars de la ville. Le Hops Stage, le Barry Lyndon et L'autre Côté Millésimes feront la fête jusque tard dans la nuit.

A 18h, le Rive Gauche Quartet s'invite dans la cour d'honneur de la préfecture. Ambiance rive gauche avec le spectacle "Juliette et Cora se souviennent". Le concert est gratuit et ouvert à tous

De la musique aussi à 17h au jardin public avenue de La Sénatorerie

Le 23 juin :

Le conservatoire fêtera la musique en décalé. Rendez-vous à 20h sur le parvis de la bibliothèque multimédia du Grand Guéret.

Le département de la Creuse et France Bleu Creuse vous invitent à un karaoké géant sur le parvis de la mairie de Guéret à partir de 19h

Le 23 on donne de la voix avec un karaoké géant devant la mairie de Guéret

A Aubusson

Le Bistrot de Coco : à partir de 19h de la musique africaine et des reprises de morceaux divers

Le Central : a partir de 20h du jazz manouche avec Gadzolino, Le Grand Zanimo fanfare animalière et DJ'RAR pour clôturer la soirée en dansant

La cave et le commerce : Steph Mag, mix électronique à partir de 19h

Bar de la Tour : karaoké spécial animé par Benji à partir de 19h

La scène nationale : les élèves du conservatoire départemental Emile Goué se produiront à partir de 18h sur la pelouse du Centre culturel et artistique Jean Lurçat

A La Souterraine

Concerts surprises, scène ouverte, jeux de société en musique et en chansons, le programme de la fête de la musique est riche à La Souterraine. La musique sera partout, dans les bars, les restaurants et autres lieux de la ville. Retrouvez le programme complet ici .

On va faite la fête dans toute la ville ce 21 juin à La Souterraine - © Ville de La Souterraine

Et ailleurs

Sainte-Feyre : rendez-vous à la salle Géo Legros avec Carbonne2.3, DJ David et Festy Country

: rendez-vous à la salle Géo Legros avec Carbonne2.3, DJ David et Festy Country Dun-le-Palestel : de 20h à minuit sous la halle du champs de foire avec DJ Juju et DJ Stef

: de 20h à minuit sous la halle du champs de foire avec DJ Juju et DJ Stef Bourganeuf : karaoké géant place de l'hôtel de ville de 19h30 jusqu'à 22 heures

: karaoké géant place de l'hôtel de ville de 19h30 jusqu'à 22 heures Saint-Vaury : à partir de 18h à la salle des fêtes Le chœur accord et les Zinzins