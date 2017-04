Fête de la Musique : des billets pour accéder au grand concert du Capitole

Après les bracelets l'année dernière, la mairie de Toulouse a choisi un système de billetterie nominative pour accéder au grand concert du Capitole. Mais aussi suppression des terrasses, bouclage de la place à 18 heures et double filtrage au niveaux des entrées.

Pour la deuxième année consécutive, Toulouse va accueillir le grand concert événement de la Fête de la Musique diffusé sur France 2, mercredi 21 juin. Cette année, 17.000 personnes sont attendues sur la place du Capitole, c'est un millier de plus que l'an dernier. Comme pour l'année dernière c'est le chanteur Garou qui animera la soirée (accompagné d'un duo d'animateur de France 2 - Thomas Touroude et Sidonie Bonnec, ndlr).

Après les bracelets... les billets

Mais avec l'état d'urgence prolongé et le plan Vigipirate maintenu au niveau 3, le dispositif de sécurité sera encore important. Pour accéder à la place du Capitole il faudra un billet, comme pour un concert ou un spectacle dans une salle. Un billet réservé gratuitement au préalable à partir du 22 mai à partir de 14h sur le site internet Box OfficeToulouse. Jusqu'à six billets maximum par personnes, ils sont nominatifs. Dans un second temps, les spectateurs pourront venir retirer les billets du 29 mai au 20 juin munis d'une pièce d'identité et à récupérer à la boutique 36 rue du Taur, dans le centre ville.

Accès limités au Capitole

Le jour J, il faudra passer deux sas pour entrer dans la zone du Capitole. Un premier pour filtrer les détenteurs du billets et un second pour effectuer des fouilles et des palpations. Dès 16h, la place sera bouclée à la circulation, le parking sous terrain sera fermé entre 17h et 1h du matin. Au même moment, policiers municipaux et service de sécurité se chargeront de ratisser la zone pour faire sortir toutes les personnes qui n'auraient pas de tickets. Les bars et restaurants fermeront eux de 17h à 18h, le temps de retirer leurs terrasses. Avant de rouvrir pour le reste de la soirée.

Des conditions adaptés pour les riverains

Pour les riverains et les commerçants de la Place du Capitole, un accès prioritaire sera réservée afin d'éviter les files d'attente. Des pass d'accès seront à retirer à l'accueil de la Mairie entre le 12 et le 16 juin. Dix pass seront d'ailleurs données par foyer. Pour les professionnels de la place une liste des personnes travaillant le jour de la Fête de la Musique devra être fournie.