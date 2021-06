Fête de la musique : des concerts et des déambulations à vélo organisés par la ville de Rennes

La ville de Rennes maintient une programmation musicale pour la fête de la musique. Des concerts auront lieu dans plusieurs quartiers lundi 21 juin entre 18 heures et 22h30. Des déambulations à vélo et un circuit nautique sur la Vilaine sont également au programme.

La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, avait annoncé jeudi 17 juin l'assouplissement du protocole sanitaire pour la fête de la musique avec la possibilité d'organiser des mini-concerts. À Rennes, la mairie annonce samedi 19 juin la mise en place de scènes musicales dans différents quartiers de la ville pour des concerts entre 18 heures et 22h30 lors de la fête de la musique lundi 21 juin.

Un public assis, distancié et en jauge réduite

Les lieux exacts et les horaires précis des concerts seront communiqués le soir même. Une jauge de 65% sera mise en place, avec un renfort d'agents de sécurité pour faire respecter un protocole sanitaire strict : le public sera assis tout en respectant une distanciation et masqué. Certains site seront équipés de transats en libre-service. "L'organisation de ce événement populaire représente un défi considérable en temps de pandémie", explique la Ville de Rennes dans un communiqué. Aucune restauration ni buvette ne sont prévues sur les sites des concerts. Tous les concerts sont gratuits et sans réservation.

En parallèle, deux déambulations à vélo sont organisées entre 16 heures et 19 heures dans les quartiers rennais, avec Cyclogistic, DJ Chico Selecta et le collectif Osmoz. Des remorques, installées sur des vélos, accueilleront les musiciens. Il n'y aura aucun arrêt durant les déambulations pour éviter tout rassemblement. Le Kayak Club de Rennes propose également un circuit nautique avec trois canoës et trois musiciens, sur la Vilaine, entre 18 heures à 20 heures sur la Vilaine.

La liste des groupes présents sur les différentes scènes : Sin Ross (indie rock), Vicky Verino (pop folk), Moonwise (soul), Outroduction (noïse rock), Cuivres &co (fanfare funk), Blue Cees (électro), Biopic Record (rap), Ilmao (musiques du monde), Lisa Camille (pop folk), Zewitches (gospel / folk tribal), Neo Soul (soul), L'Amoureuse (pop urbaine / rap), La Bavarde (chanson), La Chorale d'ici et d'ailleurs (musiques du monde), Melting Notes Orchestra (répertoire varié), L'Orchestre d'Harmonie de Rennes (répertoire varié), Collectif Osmoz (house), DJ Chico Selecta (soul / hip hop), The Answer is 42 (rock), Black Monday (rock), Bad News Ink (punk / rock / électro), TO3 (jazz bossa nova), Irish Slump (funk), Hot Club (funk), Holy Seat (punk / rock /heavy metal), C'est Qui Paulette ? de la Famille Walili (musiques du monde), Compagnie du Piston errant (blues), Yann Bouillon, Pierre-Yves Prothais, Erwan Lhermenier.

Le couvre-feu à 23 heures prend fin ce dimanche et ne sera donc plus en vigueur pour la fête de la musique.