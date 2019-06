Fête de la musique : des idées de concerts avec France Bleu la Rochelle

Charente-Maritime, France

Nous avons sélectionné quelques bonnes adresses pour vous assurer une fête de la musique réussie ! Divertissement assuré, il y en a pour tous les goûts. Nous avons sélectionné 20 événements et ils sont répertoriés sur cette carte. Et en plus, spécialement pour vous, nous vous avons fait notre Top 5.

Pour les fans de disco

C’est à la Belle du Gabut à la Rochelle que ça se passe de 19h15 à 21h00. Un véritable moment dansant sur un répertoire disco interprété par deux ateliers de MAA du Conservatoire. Au programme : ABBA, Boney M, Bee Gees, Claude François, Kool & the gang etc.

Pour les fans de reggae

Rendez-vous Place du Palet, à Angoulême ! De 18h30 à 02h00 retrouvez Zion Rave Sound (Reggae Dub) ainsi qu’un Défilé de mode par la boutique Beautiful-shop (Ambiance Coachella).

Pour ceux qui ont soif de spectacles uniques,

retrouvez THE EAGLE’S FIRE à la tombée de la nuit, pour un spectacle de feu original avec jongleurs, danseuses et magiciens du feu. Ça se passe à Dolus d'Oléron, place Simone Veil. Retrouvez également ALL YOURS un groupe de Jazz, Soul, et Pop jusqu’à 2h du matin.

Pour tous les passionnés de rock

Une scène rock à Saintes, Square André Maudet. Avec un programme plutôt chargé 18h-20h : Rock School CMAS 20h-21h : Rekybirdi (post rock) 21h-22h : Fan’tage 22h-23h : Debbie 68 23h : Duck Butte

Enfin pour les amoureux de Jazz, blues, rythm and blues

Allez faire un tour à Cognac , Place François 1er. Avec également un programme bien rempli également, 18h30 Peru Andino (Groupe péruvien) 19h15 Les Griots de Kossi (Burkina Faso) 20h Jimmy Bercis Orchestre. Attendez vous a des reprises de C. Nougaro et E. Mitchell.

Bonne fête de la musique !