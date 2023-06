Fête de la musique : des perturbations liées aux orages en Gironde

La fête de la musique subit des annulations ou des modifications de programmation à cause des intempéries.

La Fête de la musique encore perturbée cette année en Gironde, par la météo et les orages annoncés ce mercredi soir. Le département est placé en vigilance jaune, ce qui contraint certaines municipalités à annuler les manifestations musicales prévues par mesure de sécurité.

ⓘ Publicité

A Bordeaux, c'est maintenu en partie… Toutes les information à retrouver ici . Onze des 12 concerts officiels sont annulés par précaution. Le seul maintenu aura lieu rive droite sur la scène du Square Toussaint Louverture. Toutes les scènes improvisées dans l'espace public ou dans les bars sont autorisées, sous réserve d'un passage en alerte orange par Météo France.

Andernos : La quinzaine de concerts prévue en extérieur est maintenue. La scène principale se situe à la Jetée.

Arès : Les concerts sont maintenus mais changent de lieu. Le rendez-vous est donné sur la halle d'Arès.

Blaye : tous les événements prévus sont annulés par la ville par mesure de sécurité.

Cenon : Tous les événements prévus dans l'après-midi ont été annulés. Le concert des élèves de l'école de musique est maintenu à 18h, mais il aura lieu en intérieur à l'église Saint-Romain. A 20h, le concert de Santa Machete va se replier en intérieur à l'espace Simone Signoret. Ici pour plus d'informations.

La Teste de Buch : Tous les événements prévus sont pour l'instant maintenus.

Lacanau : Le concert Place de la Gaité est maintenu. Les concerts en extérieurs sont autorisés.

Langon : La fête de la musique est prévu au samedi 24 juin.

Le Bouscat : La fête de la musique est maintenue mais déplacée . Elle n'aura pas lieu en extérieur dans le parc de la Chêneraie, fermé depuis 15h par mesures de sécurité. Le concert de l'école de musique est maintenu en intérieur de 17h45 à 19h30. Le concert des Shaolin Temple Defenders se déroulera dans la grande salle de l'Ermitage-Compostelle au 10 rue Bertrand Hauret - 33110 Le Bouscat dès 20h00. Le concert sera suivi de DJ-Set-Pierre-Preacher jusqu'à 23h00.

Lège Cap-Ferret : La fête de la musique est maintenue, sous réserve d'une alerte rouge orage. Au Cap Ferret, le concert aura lieu sous les structures, Place des Boulistes à 20h30. A Lège, les concerts sont prévus sous la Halle dès 17h.

Libourne : Compte tenu des incertitudes liées à la météo, Le Zinc Authentique a décidé de reporter sa fête de la musique au vendredi 30 juin à partir de 19h.

Lormont : La ville annonce l'annulation des scènes ouvertes et du marché gourmand prévu place Aristide Briand. Les animations prévues en intérieur sont maintenues.

Pessac : La programmation est adaptée à la météo. Les événements prévus Parc de Jozereau sont annulés. Les concerts Place de la Liberté de 18h à 23h sont déplacés dans le hall de la mairie et ne commenceront qu'à 19h, ceux Parc de Camponac auront lieu à l'église Saint-Jacques.. Au parc de Fontaudin, place Charles de Gaulle et place de la Ve République, les concerts seront maintenus tant que les conditions météorologiques le permettront. Le programme à l'église Saint-Martin reste inchangé. Toute la programmation.

Saint-André-de-Cubzac : Le concert de l'Harmonie prévu Parc Robillard est annulé.

St Médard : Programmation modifiée. Toutes les représentations prévues au parc de l’Ingénieur sont déplacées au centre Pierre Mendès France et celles sur la place de la République sont déplacées dans la salle des Grands Foyers.

Talence : Les concerts des orchestres d’harmonie et des ateliers jazz et musiques actuelles proposés par l’École municipale de musique et de danse sont reportés au jeudi 29 juin à partir de 20h au parc Peixotto.

Villenave-d'Ornon : Les concerts prévus en extérieur de 19h à 23h sont annulés. Seule la représentation de l'école de musique à la Maison des Arts vivants est maintenue de 18h à 19h.