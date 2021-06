Fête de la musique : difficile de trouver des concerts dans le centre-ville de Nancy

Sur la terrasse du bar Le Mouton Electrique, situé en plein centre-ville de Nancy, ils sont une petite trentaine à remuer la tête, au rythme de la musique électro. Parmi eux, Maxime. Il a eu le nez creux : "On est des habitués et on savait qu'il y aurait de la musique ici. Après la période Covid, ça fait du bien... On en avait besoin !" Juste à côté de lui, son amie Lucile a du mal à tenir sur son tabouret :

Moi j'ai envie de danser, mais on n'a pas le droit ! Du coup, le DJ passe des sons très calmes, ça me frustre !

A la guinguette située place Carnot, la scène était bâchée à cause de la pluie © Radio France - Arnaud Roszak

Cette année, à cause de l'épidémie, un protocole était en place en Meurthe-et-Moselle : concerts impromptus interdits sur la voie publique, pas de rassemblements de plus de 10 personnes, jauges dans les bars et restaurants... Pourtant, Morris Coxone, le DJ du Mouton électrique, n'aurait raté cela pour rien au monde. Il attendait cette fête de la musique avec impatience. "C'est génial ! Le bar a fait appel à moi pour cet événement. Les gens viennent me dire qu'ils sont contents de revoir un DJ, de profiter de la musique dans la rue... On se croirait en vacances !"

Il y avait beaucoup de monde dans les rues de Nancy, mais très peu de concerts © Radio France - Arnaud Roszak

Dans les rues adjacentes, sur la place Stanislas, les terrasses sont pleines. Sauf qu'il n'y a pas de concerts. Une déception pour le DJ Morris Coxone. Il aurait aimé que plus d'artistes participent à la fête. Mais selon lui, le protocole sanitaire a refroidit beaucoup de gérants de bars et de restaurants : "C'est dommage. Une vraie fête de la musique, on aurait pu mettre une scène dans la rue, les gens auraient dansé... Là, c'est une sorte d'hommage. Croisons les doigts pour l'année prochaine !" En espérant aussi que le beau temps soit de la partie lors de la prochaine fête de la musique.