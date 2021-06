Fête de la musique en Bretagne : comment en profiter ?

En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, la fête de la musique doit s'adapter cette année. À Lorient, elle est proposée samedi 19 juin avec des déambulations. À Brest, ce sera lundi 21 juin. Voici le programme.

Samedi 19 juin

À Lorient, la ville propose des rendez-vous musicaux sous forme de déambulations dans les rues du centre-ville à partir de 15 h, ainsi qu'un espace scénique dans les jardins de l'Hôtel Gabriel, dans l'enclos du port (accès par l'angle des rues Jules Legrand et de la Cale Ory) entre 11h et 22h. La zone de concert dans les jardins de l'hôtel Gabriel sera en mode assis et soumis à une jauge.

Lundi 21 juin

À Brest, la ville propose des concerts pendant la pause déjeuner, place de la Liberté devant l'hôtel de ville, et place Henri Sanquer. Ces concerts seront assis dans le respect des jauges. Entre 18h et 22h, des surprises musicales sont annoncées dans l'hyper centre ainsi qu'une balade à vélo électronique entre 20h et 21h.