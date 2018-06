Deux grands événements sont annoncés pour ce jeudi 21 juin : le match de l'équipe de France contre le Pérou à 17h et la fête de la Musique. A Metz, le centre piétonnier sera fermé de 16h à 2h du matin pour assurer la sécurité des supporters et des fêtards.

Metz, France

Aucune voiture ne passera ce jeudi entre 16h et 2h du matin sur le plateau piétonnier de Metz. La sécurité est renforcée pour deux événements successifs : le match des Bleus contre le Pérou (coup d'envoi 17h) et la fête de la Musique.

"Une journée bien particulière"

"C'est une journée bien particulière pour nous," confie Sébastien Koenig ce jeudi matin sur France Bleu Lorraine. L'adjoint à la sécurité et à la tranquillité publique confirme que "les voitures ne pourront pas rentrer du fait des bornes." Il y aura aussi "une forte présence des policiers nationaux et municipaux." Concrètement : le nombre de policiers nationaux sera doublé et 70% des effectifs municipaux seront mobilisés (l'équivalent d'une soixantaine d'agents).

"Il y aura une totale mobilisation des "Bleus" dans tous les sens du terme."

L'objectif est d'éviter les intrusions de voitures. "On s'attend à avoir énormément de monde ce soir sur le plateau piétonnier : il fait beau et il y aura beaucoup d'animations."

"100% de prévention ne font pas zéro risque. J'appelle donc tout le monde à la vigilance. Nous essayons de réduire le risque au maximum."

Clap de fin à 1h du matin

Pour la fête de la Musique, la ville de Metz a installé neuf scènes, la plupart sur le plateau piétonnier. "Tous les bars et cafés doivent déclarer leurs activités," prévient l'adjoint au maire.

La fin des festivités est annoncée à 1h du matin, comme les années précédentes. "Une décision qui convient à tout le monde, assure Sébastien Koenig. Nous sommes en milieu de semaine, il faut aussi permettre aux riverains de dormir. Les cafés ferment à 2h du matin, on peut continuer à faire la fête à l'intérieur."