Fête de la musique : " Il n'y a pas d'âge pour apprendre à jouer d'un instrument"

Le Mans, France

"Il n' y a pas d'âge pour apprendre à jouer d'un instrument de musique". Florence Bahier, la coordinatrice de L'élastique à Musique, rappelle que l'association accueille des élèves à partir de deux ans. " L'idée, c'est de donner des clés au parents pour qu'ils puissent parler musique avec leurs enfants. Dès 3 ans, nous mettons en place un éveil musical. Et à partir du CP-CE1, les élèves peuvent commencer à jouer d'un instrument". Du piano, de la guitare ( qui sont les instruments les plus demandés) mais aussi tous les instruments à corde, à vent mais aussi "la trompette, les percutions africaines...". Les modes évoluent, les méthodes d'apprentissage aussi. "Finis les cours magistraux de solfège, un peu rébarbatifs, on parle plutôt de formation musicale. On teste et on met en pratique sur son instrument ce qu'on apprend au fur et à mesure, de manière ludique". A l'heure des tutos sur internet, l'école de musique a du s'adapter. " des élèves ont commencé à apprendre chez eux devant leur écran et c'est une bonne chose. même s'ils ont parfois pris de mauvaises habitudes. On est là pour les corriger et les aider. On va mettre en place des ateliers arrangements pour les aider à faire eux-mêmes leurs compositions".

Les tarifs et les activités proposées par L'élastique à Musique sont disponibles ici .

Les 250 élèves de L'élastique à Musique se produisent ce soir de 21h à 23h, place du Cardinal Grente au Mans à l'occasion de la fête de la musique.