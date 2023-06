Fête de la musique : "Je jouais devant deux personnes en K-Way", le pire souvenir de l'Isérois Mister Mat

La 42e édition de la Fête de la Musique se tient ce mercredi 21 juin. France Bleu Isère sera en direct ce soir de la Guinguette électrique à Grenoble et beaucoup de concerts sont organisés partout en Isère. Le chanteur isérois Mister Mat, finaliste de l'émission The Voice l'an dernier, est en concert à La Tour-du-Pin ce mercredi 21 juin. l'occasion de lui demander son meilleur et son pire souvenir de Fête de la musique.

" Mon pire souvenir de Fête de la musique c'était à Modane il y a 15-20 ans, je jouais sur une petite scène. Et quand j'ai commencé à jouer, il a quasiment neigé, il pleuvait en travers" raconte le chanteur isérois. "Devant la scène, il y avait un espace où 500 personnes auraient pu se tenir mais il y avait seulement deux personnes en K-Way, c'était un grand moment de solitude."

" La plupart du temps, je suis en tournée toute l'année, donc paradoxalement la Fête de la musique c'est plutôt le moment où je ne joue pas, où je vais me balader, boire une bière, découvrir des groupes dans la rue " explique le finaliste de l'émission The Voice. "J'ai quelques souvenirs de pépites pendant la Fête de la musique, il m'est arrivé de rester 30 minutes à des angles de rue pour écouter des super musiciens."