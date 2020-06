Fête de la musique : la prestation de DJ Papou diffusée en direct dans les rues d'Évron

La fête de la musique sera malheureusement bien silencieuse cette année, pas de concerts dans les rues ce dimanche soir, pour éviter les rassemblement de personnes, alors que le coronavirus est toujours présent. Certaines communes ont donc décidé d’innover.

Un Live DJ sur Facebook et dans les rues

À Évron par exemple, un DJ va se produire en live sur le groupe Facebook Le Trait d'Union - Centre socialentre 18h30 et 20h30 ce samedi soir, et sa prestation sera diffusée dans les rues de la commune par les hauts-parleurs déjà installés, qui diffusent par exemple de la musique lors de la braderie.

On va en faire profiter un peu les bars, les habitants du centre-ville

DJ Papou, alias Gaëtan Bertrand

Cet artiste, c'est DJ Papou, alias Gaëtan Bertrand, 23 ans, il vit et a grandi à Évron, DJ depuis ses 16 ans. Pendant le confinement, il avait mixé en live sur sa page Facebook tous les week-ends, devant en moyenne 100 personnes réunies en même temps. Ce samedi soir il veut faire danser, et redonner le sourire aux Évronnais.

Il faut s'amuser, on va essayer de faire danser les Évronnais

"Je pense qu'il faut quand même garder l'esprit de fête, c'est le principal. Il faut s'amuser, malgré les distances que l'on doit garder. C'est nouveau, on va essayer d'amener quelque chose de différent, on va en faire profiter un peu les bars, les habitants du centre-ville, on va essayer de faire danser les Évronnais. On va essayer de faire la fête comme on peut, on a eu assez le moral cassé à cause du covid et du confinement"

"On va essayer de faire la fête comme on peut"

18h30 - 20h30 dans les rues d'Évron, et sur la page Facebook de la ville