Fête de la musique : les artistes sarthois déçus par le protocole sanitaire

Le ministère de la Culture a présenté le protocole sanitaire pour la Fête de la musique, le 21 juin 2021. Les concerts "impromptus" dans les rues et les cafés ne seront pas autorisés. Une déception pour les chanteurs et musiciens sarthois.

La fête de la musique a du plomb dans l'aile. Même si officiellement l'événement est maintenu, dans les faits l'édition 2021 s'annonce minimaliste, le ministère de la culture ayant présenté ce mardi un protocole sanitaire restrictif. Les concerts "impromptus" dans les rue et les cafés ne seront pas autorisés, pour éviter les attroupements de plus de 10 personnes.

Le couvre-feu sera fixé à 23h ; aucune dérogation ou tolérance n’est prévue le soir de la Fête

de la musique.

de la musique. Seules les configurations assises seront autorisées, afin de faciliter la gestion de flux et éviter

regroupements et attroupements qui seront encore, à cette époque, interdits (limitation des

regroupements sur la voie publique à 10 personnes) ;

regroupements et attroupements qui seront encore, à cette époque, interdits (limitation des regroupements sur la voie publique à 10 personnes) ; La jauge maximale autorisée pour les établissements recevant du public, en salle ou en plein air, correspondra à 65 % de la jauge sécurité incendie, dans la limite de 5.000 personnes spectateurs.

Le pass sanitaire sera exigé pour tout ERP accueillant plus de 1.000 spectateurs.

Ces règles contraignantes poussent certaines municipalités comme Lille à annuler l'évènement. La ville du Mans que nous avons sollicitée ne donne pas d'indication pour le moment. Alors que l'an dernier la fête de la musique n'avait pas pu avoir lieu, cette limitation de l'évènement attriste plusieurs artistes sarthois, comme la chanteuse Lola Baï : "C'est une triste nouvelle et puis surtout cela n'a rien à voir avec l'esprit de la fête de la musique. Cela doit être le lieu pour les première expériences, de se confronter au public pour certains débutants. C'est ce qui fait le charme de cette fête et donc c'est vraiment dommage".

Une déception que partage Nadia Simon du Groupe Owa, très attachée à cet évènement : "Je me souviens de mes premiers concerts dans la rue et ce sont des très bons souvenirs. C'est juste pour ça qu'on fait de la musique. Même si moi même j'ai eu le covid, je trouve que ce sont quand même des mesures drastiques". Rémi Savin du groupe de hip hop Bad fat regrette également cette décision : "C'est dommage parce qu'il y avait un côté très symbolique. Le 21 juin devait être presque une date de reprise des activités culturelles. Ce n'est pas juste de la musique, c'est un moment privilégié où tout le monde est invité à partager, à se retrouver, les artistes et le public, le monde amateur et le monde professionnel. Et malheureusement ce ne sera pas ce 21 juin".