Fête de la musique : les festivités dans le Nord-Franche-Comté

Ce mercredi 21 juin marque le début de l'été, mais aussi le lancement des festivités de la Fête de la musique. Jusqu'à ce week-end, des dizaines de commune du Nord-Franche-Comté, proposent une série d'événements et de concerts. Nous faisons le point.

Une quarantaine de groupes à Belfort

Un mois après le FIMU, une soirée de concerts est prévue pour la Fête de la Musique dans la cité du Lion. Les festivités mises en place par la Ville débutent en fin de journée, dés 18 heures place Corbis, avec un concert karaoké métal du groupe Bomb Tracks.

Des concerts vont s'installer à la fois au kiosque de la place d'Armes (début 18h30), à l'hôtel de ville (début 19h), au square de la Roseraie (début 19h30) ou dans la salle des fêtes de Belfort (début 18h45). Une quarantaine de groupes vont rythmer votre soirée.

À noter que les commerces belfortains sont aussi susceptibles d'accueillir des groupes pour cette nouvelle fête de la musique. Des concerts sont aussi prévus en intérieur à la Poudrière, à la Citadelle, à l'école d'Art de Belfort, au Conservatoire Henri Dutilleux ou à la maison de quartier du centre-ville

Le programme à Montbéliard

A Montbéliard, ce sont six scènes qui sont dressées dans le centre ville pour cette fête de la musique 2023. Des prestations musicales qui s'étalent de 17h30 à minuit.

À la médiathèque à 16h, puis

Place Albert Thomas, pour de la variété et du pop rock

Parvis des Droits de l'Homme, pour de la danse,

Place Saint Martin, variété, rock et funk

Place Denfert Rochereau, danse et jazz

Cour des Halles avec l'atelier de Môles

et Cour Sponeck avec de l'électro DJ.

Ailleurs en Nord-Franche-Comté...

La Fête de la musique à Foussemagne c'est à partir de 18h30 à la maison des Arches. En soirée, des concerts sont aussi prévus sur la place des Tilleuls à Blamont avec 9 scènes et 34 groupes, (18h) au centre de loisirs de Denney, (19h30), place des mineurs à Giromagny (19h) et jusqu'au 23 et 24 juin dans certaines communes.

Dans le pays de Montbéliard, d'autres manifestations sont prévues à Allenjoie, Bavans, Hérimoncourt, Mathay etc.