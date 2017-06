Fête de la musique : les habitants du Vieux-Tours inquiets du bruit

La 36ème édition de la fête de la musique a lieu ce mercredi soir. La musique amplifiée dans la rue est tolérée jusqu'à minuit. Les bars, quant à eux, auront le droit de fermer à 4h du matin. Certains habitants du Vieux-Tours s'inquiètent de ces autorisations dans leur quartier.

La fête de la musique a lieu tous les ans le 21 juin, depuis 1982. Elle permet aux amateurs de musique de jouer dans la rue pendant plusieurs heures et sans restriction. C'est justement ce qui inquiète Martine Boënnec, présidente de l'Association des habitants de la place Plumereau : "Chaque année, c'est épouvantable. Il y a une trentaine de bars dans le quartier Plumereau. Chacun invite un groupe de musique à jouer. Cette fête de la musique, c'est une abomination dans notre quartier."

Autorisation exceptionnelle pour les bars

Ce mercredi soir, ils ont le droit d'accueillir sur leurs terrasses un groupe de musique jusqu'à minuit. Mais à l'intérieur de leur établissement, ils pourront continuer exceptionnellement la soirée jusqu'à 4h du matin. Et lorsque tout le monde s'y met en même temps, à quelques mètres d'intervalle, cela peut rapidement être fatiguant, comme l'avoue ce barman de la place : "C'est vrai que ça peut être le bordel. Et pour nous, c'est fatigant, surtout quand on a trois enceintes qui crachent deux kilos de son dans tes oreilles toute la soirée." *

Un avis qui n'est pas partagé par cet autre barman du quartier :" Si on ne veut pas de bruit, on ne vient pas dans ce quartier. Il y a des bars, il y a des étudiants, il y a de la musique, c'est comme ça." Et comme le dit Olivier Lebreton, adjoint à la mairie à la sécurité et à la tranquillité publique : "Faire une fête de la musique sans bruit, c'est tout bonnement impossible."