Fête de la musique : nos coups de cœur en Loire-Atlantique et en Vendée

On va encore en prendre plein les oreilles ce mercredi 21 juin pour la fête de la musique, avec de nombreux concerts, au moins dans les grandes villes puisque dans les plus petites, l'événement a été avancé au week end dernier ou décaler au week end prochain. En tout cas, si vous voulez en profiter le jour J, voici nos coups de cœur à Nantes, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon.

Musiques de film à Nantes

Ce qui a retenu notre attention à Nantes, c'est l'orchestre de musique de chambre du conservatoire qui va reprendre les musiques des bandes originales d'une dizaine de films très connus : Starwars, Indiana Jones, Harry Potter, le château ambulant, James Bond... C'est à partir de 14h30 et jusqu'à 16h à la maison de quartier de la Bottière.

Concours de chant à Saint-Nazaire

À Saint-Nazaire, ce sera à vous de pousser la chansonnette avec un concours de chant organisé par le restaurant "Aux deux amours". C'est à 18h et ce sera suivi d'un spectacle de l'école de comédie musicale, la West side academy.

À La Roche-sur-Yon, un spectacle pour les enfants

Et, comme la fête de la musique, c'est une excellente occasion de faire découvrir plein de choses aux oreilles des plus jeunes, La Roches-sur-Yon a un spectacle rien que pour eux. "Robinson et Samedi Soir" du duo Soul Béton à 18h au jardin des compagnons (à partir de 6 ans).