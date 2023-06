Fête de la musique : on vous attend à l’apéro blind test au ukulélé à Carros

Évidemment pour la fête de la musique, il y a de nombreuses animations prévues ici et là sur la Côte d’Azur. Une en particulier a retenu notre attention. Parce que pas banale. Il s’agit d’un apéro-blind test au ukulélé avec l’association Bouge ton Uke à 18h45 mercredi 21 juin 2023 au Parc de la Tourre à Carros. Attention, chacun apporte un petite quelque chose à grignoter, sa bonne humeur, et son envie de découvrir l’association. Nous avons interrogé la présidente Valérie Vendrell.

Le ukulélé, un instrument qui fait chanter

Des morceaux cultes au son du ukulélé : Valérie développe son association depuis quelques années à Carros, avec le Forum Jacques Prévert et met à l’honneur cet instrument qu’elle a connu grâce à Julien Doré.

Petit instrument, méga sympathique, il faudra retrouver des morceaux joués par des membres de l’association. Il n’y a plus à hésiter on bouge son Uke et on vient fêter la musique (et les cinquante ans du Forum Jacques Prévert) à Carros.

L’association Bouge ton Uke se réunit tous les jeudis

A savoir : L’association Bouge ton Uke se réunit tous les jeudis au Centre Culturel de Carros. Dans le café du forum, les membres de l’association jouent, chantent et s’amusent avec cet instrument facile à prendre en main. Débutants ou confirmés, tous sont les bienvenus pour apprendre ou se perfectionner. L’association propose aussi des ateliers pour les enfants et les adolescents.

