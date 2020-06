Fête de la musique : où et comment en profiter dans le Nord Franche-Comté ?

Pas de gros rassemblement, ni de scène extérieure au programme cette année pour la Fête de la musique. Mais des événements originaux sont de tout même prévus : la ville de Montbéliard organise une Fête de la musique 2.0 sur son site internet, et à Belfort, le camping de l'étang des Forges prévoit un concert de chanson française en public.

Concerts Live sur la page Facebook

A Montbéliard, la ville vous donne rendez-vous ce dimanche 21 juin dès 13h sur sa page Facebook. "Une dizaine de groupes vont proposer des enregistrements ou des concerts Live via leurs réseaux sociaux, chaque groupe nous donne le lien de sa page et on centralise tout", explique Yoan Billequey, adjoint à l'animation et à la vie associative.

"On souhaitait garder le lien avec les groupes qui avaient postulé en nombre pour cette nouvelle édition et faire un petit clin d’œil, un petit écho auprès du public". Les premiers concerts commencent à 16h et les groupes se relaieront ensuite jusqu'à 20h. Une manière originale de vivre les concerts, depuis chez vous.

Même dispositif à Belfortce dimanche : la fête de la musique sera numérique avec quatre concerts à suivre à partir de 17h sur la page Facebook BelfortOfficiel, en partenariat avec la Poudrière, Belfort Tourisme et le Conservatoire du Grand Belfort Henri-Dutilleux.

Soirée chanson française au camping

Dès ce samedi soir, le camping de l'étang des Forges à Belfort, propose lui une soirée autour des vieilles chansons françaises. "Les paroles des 20 ou 30 chansons qui seront interprétées ont été imprimées et le public sera invité à participer", explique Philippe Heitmann, le gérant du camping.

"Moi j'adore cette ambiance-là, c'est une espèce de karaoké à plusieurs, on a une grande tente donc on a de la place, on a réservé un nombre minimum de 40 participants au repas, on ne veut pas que les gens soient les uns sur les autres, et c'est ce qu'on leur a expliqué". Masques de rigueur et gel à l'entrée.

D'autres événements sont prévus notamment à Danjoutin, à la Guinguette de Sylvette ou encore au restaurant Couleur Nature à Rougegoutte.

Concerts interdits sur les trottoirs

Les autorités rappellent que les rassemblements de plus de dix personnes, "statiques, sur la voie publique", comme les concerts, restent interdits. Les groupes ne pourront donc pas se produire en plein air dans la rue.

Mais les gérants de bars et de restaurants peuvent tout à fait organiser des concerts, à condition de respecter les mesures barrière : un mètre de distance entre chaque table et pas plus de dix personnes par table.