Une Fête de la musique version minimaliste dans les Pyrénées-Orientales

Il y aura bien des concerts dans les Pyrénées-Orientales ce lundi 21 juin mais on entendra beaucoup moins de musique que lors des éditions précédentes de la Fête de la musique. Le préfet des Pyrénées-Orientales a pris un arrêté pour interdire les concerts en terrasse des bars et restaurants. Il est aussi interdit de jouer de la musique à l'improviste au coin de la rue, comme cela arrive traditionnellement lors de la Fête de la musique. Seules les municipalités peuvent organiser des concerts en plein air dans l'espace public.

Déception des cafetiers

Les bars et restaurants espéraient organiser des concerts en terrasse, surtout après l'intervention sur franceinfo le 17 juin de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, assurant que "les mini concerts dans les bars et les restaurants seront possibles". Mais le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé d'autoriser seulement les concerts à l'intérieur des bars et restaurants, avec une jauge de 50 %, des tables de 6 personnes maximum et une configuration assise. Dans ces conditions, il est "difficile de payer des musiciens et d'être rentable sur une soirée", explique Thomas Trainini, gérant du bar l'Arena à Perpignan. "On peut le faire par plaisir mais ce n'est même pas du plaisir car personne ne pourra profiter si on doit faire les policiers toute la soirée en disant 'asseyez-vous', 'vous êtes trop nombreux', ça devient compliqué", ajoute Thomas Trainini qui a donc annulé le concert qu'il comptait organiser sur sa terrasse.

Des concerts bien cadrés

Il faudra souvent attendre la soirée pour entendre de la musique ce lundi. Les municipalités qui ont, elles, le droit d'organiser des concerts, en plein air ou en salle, devront respecter une jauge de 65 % et ne pourront pas dépasser 5000 spectateurs. A Perpignan, la mairie a prévu neuf concerts, entre 19h30 et 22h, avec une entrée libre et une jauge limitée à 60 personnes. Quatre de ces concerts sont répartis entre le cloître des Dominicains et le jardin de la poudrière, deux autres dans la cathédrale Saint-Jean, deux dans le patio du musée Hyacinthe Rigaud et un au patio du couvent des Minimes.

A Canet-en-Roussillon, deux concerts sont prévus avec des jauges plus conséquentes. L'un au Théâtre de la Mer à 19h avec 300 personnes maximum, l'autre à Canet-Sud avec 150 spectateurs.

Pour ces concerts gratuits, des contrôles seront effectués à l'entrée pour compter précisément le nombre de spectateurs et le masque sera, là encore, obligatoire.

Pas d'alcool sur la voie publique

La levée du couvre-feu permettra de prolonger la fête jusqu'au bout de la nuit. En revanche, les regroupements de plus de 10 personnes restent interdits dans l’espace public des Pyrénées-Orientales. Par ailleurs, la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique et dans les espaces publics, hors terrasses des restaurants et des bars, est interdite dans l‘ensemble des communes du département du samedi 19 juin 2021, 6 heures au mardi 22 juin, 6 heures.