Fête de la musique place du Capitole à Toulouse : la billetterie ouvre lundi

Le compte à rebours est lancé si vous voulez assister à la fête de la musique place du Capitole le 21 juin prochain. Comme l'an dernier, France 2 pose sa scène et emmène une pleiade de chanteurs au coeur de la ville rose. La billetterie ouvre ce lundi (22 mai) à 14h. Marche à suivre...

Inscription sur internet et sur un site spécialisé

La billetterie ouvre ce 22 mai à 14h sur le site Box-Office. Vous pourrez retirer jusqu'à 6 places maximum par personne. Pour cela il vous faudra renseigner le nom, le prénom, la date de naissance et le mail. Les mineurs de moins de 13 ans devront être accompagnés d'un adulte. Les billets sont gratuits.

Finis les bracelets qui avaient fait polémique au moment de leur distribution, c'est un billet de concert "classique" qui est délivré. 17 000 places sont disponibles, les billets seront infalsifiables. Il sont nominatifs et sécurisés. Vous pourrez ensuite les retirer entre le 29 mai et le 20 juin à la boutique Box-Office de la rue du Taur à Toulouse, ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h. Vous pourrez aussi les recevoir par courrier mais les frais de port seront à votre charge.