Fête de la musique : concerts sur scène, 2.0 ou déambulations, les communes de l'Hérault s'adaptent au Covid

Comment concilier Fête de la musique et respect des règles sanitaires qu'impose le coronavirus? La Ville et la Métropole de Montpellier ont jeté l'éponge : aucun concert, ni manifestation ce dimanche 21 juin. Elle interdit toute occupation du domaine public. Mais toutes les villes n’ont pas fait ce choix. Beaucoup ont maintenu ce rendez vous, sous d’autres formes : concerts en mouvement ou en ligne, jauge limitée dans les espaces clos... Tour d’horizon de ces manifestations à travers le département.

Concerts petit format

A Béziers, la ville maintient des concerts sur scène en plus petit format, sur les Allées Paul Riquet et quatre autres places du centre (Madeleine, Mairie, Forum et Jean Jaurès).

A Lunel, des animations musicales sont organisées en journée, avec concert et déambulations musicales dans la soirée : penas et groupe jazz.

Scènes en mouvement

À Sète, la fête sera itinérante. Des DJ se produiront en live sur des bateaux qui sillonneront les canaux. Sur la terre ferme, un « truck stage » - un camion muni d’une scène - circulera en ville dans la matinée et la soirée avec en plus des groupes à pied. Le but étant de diffuser la musique partout dans le centre-ville, sur les quais, aux abords des terrasses et sur les canaux. La ville réserve aussi un spectacle musical au personnel soignant, malades et résidents, dans le jardin des Pergolines.

Fête virtuelle en ligne

A Frontignan, ce sera une version 2.0 de la Fête de musique. Plus de 40 artistes locaux se produiront en ligne. Pop, rock, rap ou classique. La programmation sera accessible dès 11h sur le site de la Ville via une cartographie interactive. En tout trois heures de programmation musicale en vidéo, et de danse également.

Concert sur inscription

A Lodève, la ville a prévu un concert dans le patio de sa médiathèque dès 18h jusqu'à minuit, avec une jauge limitée à 150 personnes pour respecter la distanciation. Un événement sur inscription. Pour ceux qui n'auront pas trouvé à l'intérieur, des percutionnistes vont aussi circuler en ville en fin de journée.

Pour rappel, France Bleu fête aussi la musique sur son antenne tout ce week end : ce samedi soir de 20h à 22h, deux heures de live exclusifs avec des groupes locaux - French Touch NZ, Que Tengo, ADG, Giramundo et le meilleur des #SessionsALaMaison diffusées pendant le confinement. Puis un DJ set de Chris Merlyn de 22h à 23h. Dimanche soir, 3 heures de concert exclusif avec notamment Claudio Capéo et Bénabar.