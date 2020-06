Fête de la musique : quel programme en Seine-Maritime ?

Oubliez tout ce que vous savez sur la fête de la musique, l’édition 2020 sera de toute évidence inédite en raison de la situation sanitaire. France Bleu Normandie vous en détaille le programme, au Havre, à Rouen et sur les réseaux sociaux : ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas.

La crise sanitaire vient bouleverser nos habitudes en matière de fête de la musique. Pas ou peu de concerts, déambulation dans les rues… A quoi ce 21 juin va-t-il ressembler à Rouen, au Havre et sur les réseaux sociaux ?

Pas de concerts "de rues" à Rouen

D'abord à Rouen, les concerts dits "de rues" sont interdits. Beaucoup de bars ont renoncé à organiser des lives, comme la Friche Lucien qui a annulé son événement "Première danse" après avoir reçu un courrier de la préfecture. "Nous de danserons pas dimanche. En espérant que la culture puisse revivre vite et plus fort", pouvait-on lire sur le Facebook de l’événement.

Pour autant, comme indiqué sur le site de la mairie, "des concerts pourront néanmoins se dérouler dans des Établissements Recevant du Public (ERP) dans le respect des règles sanitaires (distanciation physique notamment) sous la responsabilité de l'organisateur". Autrement dit, les bars qui le souhaitent, peuvent programmer des concerts, mais dans le respect des gestes barrières et les règles de distanciation.

Il faudra certainement vous contenter de quelques lives à l’intérieur des bistrots et de la musique aux fenêtres pour ceux qui ont décidé de faire entendre que, contrairement aux apparences, nous sommes bien le 21 juin. De faire entendre donc, plutôt que de faire danser puisque la consigne est claire : il faut à tout prix éviter les rassemblements.

Déambulation musicale dans les rues du Havre

C'est un petit peu plus souple au Havre, la ville autorise quelques groupes et une fanfare à déambuler dans les rues entre 14h et 19h. De la musique mobile, pas statique, même si les terrasses pourront s’étendre un peu pour des concerts, là aussi, respectueux des gestes barrières. Comme chaque année, une partie de la ville sera rendue aux piétons.

Le plus gros des festivités se déroulera sur les réseaux sociaux. La ville du Havre, en partenariat avec Ouest-Track radio et dans le cadre de Vibrer au Havre, retransmettra sur son compte Facebook des concerts live de groupes locaux donnés depuis trois lieux qui ne seront pas ouverts au public. Le Conservatoire Arthur-Honegger, le Petit Théâtre et le Magic Mirrors. Rendez-vous est donné à partir de 14h sur la page facebook de la ville du Havre pour suivre les concerts depuis son canapé. Un large répertoire qui va du classique au rock en passant par du jazz et du rap.

Concerts et archives musicales sur les réseaux sociaux

Dans cette même logique, la Métropole Rouen Normandie organise avec le soutien du 106, scène de musiques actuelles, un marathon musical en ligne de 15h à 23h. Au programme : extraits live, sessions acoustiques ou électriques et show cases captés au 106._"Des archives inédites, des trésors_", de l’avis du directeur du 106, Jean Christophe Aplincourt. Charlie Winston, Charles Bradley, La Yegros ou encore Kerry James.