Comment reconnaître un bon jouteur à la fête de la Saint-Louis à Sète ?

Après deux éditions annulées à cause du contexte sanitaire, la fête de la Saint-Louis fait son retour à partir de ce jeudi à Sète. L'occasion d'assister aux traditionnelles joutes sétoises. France Bleu Hérault vous donne les différences entre un bon jouteur et un mauvais jouteur.

La 278ème édition de la fête de la Saint-Louis démarre ce jeudi 18 août à Sète. Un rendez-vous attendu avec grande impatience après deux dernières éditions annulées à cause du Covid-19. Jusqu'au lundi 22 août vous pourrez assister, aux bords du Cadre Royal, aux traditionnelles joutes sétoises. Au micro de France Bleu Hérault, le vice-président de l'école de joute de la marine de Sète, Rémi Pecheral, nous explique ce qui fait d'un jouteur, un bon jouteur.

"Il faut beaucoup de qualités ! Déjà, il faut avoir de la force, principalement, beaucoup d'équilibre, de la rapidité et un bon coup d'oeil", précise-t-il. Des aptitudes qui s'acquièrent à force de pratique. "Les joueurs actuels, ils ont commencé en école de joute à trois ans, donc un jouteur de 30 ans, il a 27 ans de joutes derrière lui", explique Rémi Pecheral.

Début de la fête de la Saint-Louis à 17h30 ce jeudi

"Il y a une multitude de choses à maîtriser pour être un bon jouteur, et tout ça, en un temps très court. Il y a une question de timing. C'est l'équilibre entre le pavois et la lance. La rapidité avec laquelle les jouteurs vont s'engager. Le coup d'œil pour savoir comment est placé l'adversaire, et en fonction de ça, savoir comment on va jouter cet adversaire", précise le vice-président de l'école de joute de la marine de Sète.

L'édition 2022 démarre à 17h30 ce jeudi après-midi, place Léon Blum avec le discours d'ouverture du maire de Sète, François Commeinhes, qui sera suivi du défilé des petits jouteurs jusqu'au Cadre Royal pour les premières joutes.