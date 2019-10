Fête de la science à Tours : Rendez-vous au village les 5 et 6 octobre

Tours, Indre-et-Loire, France

Pendant 8 jours, des dizaines d'expositions, conférences, ateliers, jeux, escape games... seront proposés au grand public un peu partout dans la région Centre-Val de Loire. Objectif: se familiariser avec les sciences et découvrir le quotidien des scientifiques. Pour le coup d'envoi de la manifestation en Indre et Loire, un Village des Sciences s'installe les 5 et 6 octobre à l'Hôtel de Ville de Tours. Les activités qui y sont proposées tournent autour des thématiques liées au cerveau, à la santé, à l'environnement et (500ème anniversaire oblige) de la Renaissance.

La santé au cœur du village

Au Village des Sciences, les visiteurs pourront en apprendre plus sur la santé avec un stand d’animation sur les traitements contre les cancers, une initiation aux gestes de premiers secours, un escape-game sur le thème des traitements par anticorps thérapeutiques ou encore un atelier de distillation d'huiles essentielles où chacun pourra fabriquer des crèmes cosmétiques et participer à un quiz.

A la découverte du cerveau

De nombreux ateliers et conférences seront consacrés à l'unité centrale du corps humain: le cerveau. L'occasion d'en apprendre plus sur les neurones, en en fabriquant un soi-même, de lever les idées reçues sur le bilinguisme en participant à des quiz ou encore de découvrir la neurogénétique en images. Petits et grands pourront aussi s'amuser avec un atelier dédié aux illusions sensorielles. On y verra (expérimentera, plutôt) comme le cerveau, influencé par nos sens, nos connaissances ou notre environnement, peut parfois nous "mentir".

Toutes ces lignes sont droites et parallèles: c'est votre cerveau qui vous ment - Illustration

Sciences, techniques et environnement

Au village des sciences, parents et enfants pourront toucher, fabriquer, expérimenter. Un atelier proposera par exemple de faire connaissance avec les LED, qui ont pris une place incontournables dans notre quotidien, avec la fabrication d'un badge clignotant. Les passionnés d'astronomie seront aussi ravis de découvrir les instruments, une sphère armillaire, le projet Vigie Ciel, les météorites, de participer à un atelier cadran solaire ou un atelier constellations.

comprendre la météo et les enjeux climatiques © Maxppp - NASA

Les curieux découvriront comment prédire la météo à 5 jours en participant à différentes expériences. Des ateliers seront également consacré à la gestion de la consommation électrique dans l’habitat ou encore la transition énergétique. Grâce à des maquettes mais aussi des échanges, ou encore la présentation d'un projet lycéen solidaire, des réponses concrètes et des pistes de réflexion seront accessibles très simplement.

Renaissance et art

A l'occasion des 500 ans de la Renaissance, le Village des Sciences fera la part belle à Léonard de Vinci. Les visiteurs découvriront la Renaissance à travers un jeu vidéo en réalité virtuelle sur les machines de Léonard de Vinci, une modélisation 3D et une visite virtuelle du château royal de Montargis. Petits et grands pourront manipuler en 3D des sculptures de la Renaissance à effet hologramme mais aussi (toujours en 3D) des machines de Léonard de Vinci. Un web-documentaire interactif sur Léonard de Vinci , des expériences interactives autour de la musique de Cour, des ateliers autour des ponts imaginés par le maître italien... Les activités ne manqueront pas pour apprendre et découvrir comment les innovations d'il y a cinq siècles influencent notre quotidien. Les visiteurs partiront même à la découverte de l’air en expérimentant pour comprendre les notions fondamentales de la mécanique des fluides, permettant le vol et sa maîtrise. Tout ça grâce à des défis, expériences et même... la construction du parachute de Léonard !

Quand les images scientifiques ressemblent à des oeuvres d'art © Maxppp - Dennis Kunkel / SPL / mediadrumworld

L'art trouvera aussi sa place avec "Images de science : du grand art". Grâce à l’évolution des techniques d’imagerie, les images scientifiques révèlent parfois des chefs-d'oeuvre. Cet espace du Village des Sciences vous mettra au défi de décrypter les images de cellules, bactéries ou organes issues de la recherche sur la biologie animale. Un atelier "à vos crayons!" proposera de présenter les différents aspects créatifs, de développement cognitif, d’expression émotionnelle ou encore d’estime de soi du dessin de l’enfant. Les psychologues inviteront les enfants et les parents à réaliser un maximum de dessins à partir de traits imposés.

Des rendez-vous un peu partout en Indre et Loire

Les manifestations de la fête de la science se déroulent chaque jour jusqu'au 13 octobre, dans les différentes commune d'Indre-et-Loire et de la Région Centre-Val de Loire. Découvrez le programme complet, département par département sur le site centre-sciences.org