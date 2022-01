Fête de la Truffe à Sarlat : "il faut défendre notre patrimoine culinaire" assure Thierry Marx

Le chef cuisinier Thierry Marx est le président du Trophée Jean Rougié à Sarlat ce samedi 14 janvier lors de la Fête de la truffe. Il a confié sa passion pour le foie gras et la truffe au micro de France Bleu Périgord.

Thierry Marx a encore les odeurs de la truffes plein les navires. Après un passage sur le marché de la Fête de la Truffe, qui s'est ouverte ce samedi 14 janvier à Sarlat, le célèbre chef cuisinier préside le Trophée Jean Rougié, concours de jeunes cuisiniers. Au micro de France Bleu Périgord, le médiatique chef a confié son amour pour le foie gras et la truffe. "Le marché aux truffes de Sarlat, c'est l'antidote dans ces périodes compliquées, raconte-t-il. On voit la passion des trufficulteurs, c'était très olfactif ce matin, on a passé un moment extraordinaire !"

Le chef avoue adorer la truffe fraiche, mais aussi le foie gras et la truffe en bocaux "pour les retrouver toute l'année, même sur une salade d'été". Il insiste sur l'importance de défendre ce patrimoine culinaire : "Le foie gras, la truffe, c'est notre histoire, notre patrimoine. Il faut le faire durer, c'est notre responsabilité."

Thierry Marx partage sa passion pour le foie gras et la truffe au micro de France Bleu Périgord.

Thierry Marx a aussi prodigué ses conseils aux participants du trophée Jean Rougié. Huit élèves s'affrontent ce samedi matin dans une épreuve froide, puis l'après-midi dans une épreuve chaude, le résultat sera proclamé à 18h30. "Ils sont déterminés et passionnés, ça fait plaisir à voir !", confie le chef.