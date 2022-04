Fête des Angevines à Laval : les forains veillent à la sécurité de leurs manèges

Après deux éditions annulées à cause de la crise sanitaire de la Covid-19, c'est le retour de la traditionnelle Fête Foraine des Angevines de Pâques à Laval ! Un rendez-vous populaire et convivial qui se déroule jusqu'au 24 avril. Une soixantaine d'attractions et plusieurs manèges à sensations fortes.

La sécurité des manèges et du public est primordiale raconte l'un des gérants : "on fait les tests pour s'assurer que tout se passe bien pour le public. Là, c'est le poste de pilotage. On a des voyants rouges et verts. Si ça clignote en rouge, on ne démarre pas. Si, pendant le tour, il y a un problème, le manège s'arrête tout seul".

