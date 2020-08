Fête des cornemuses 2020 : un Festival Interceltique de Lorient au goût étrange

Pas de Festival Interceltique de Lorient comme on le connaît cette année. A la place, la fête des cornemuses : un concert unique avec quatre bagadoù. Pour les musiciens, comme le public, l'événement a, cette année, un goût un peu étrange, voire amer.

Pas de championnat de bagadoù, ni de festivités pendant 10 jours dans les rues de Lorient (Morbihan). Le Festival Interceltique (FIL) n'est pas comme les autres cette année. A la place, un concert unique limité à 5.000 personnes samedi soir au Moustoir, avec quatre bagadoù : le bagad de Cap Caval, Kemper, Sonerien an Oriant et Roñsed-Mor.

Normalement, le festival aurait dû fêter son cinquantenaire cette année. "Nous n'avons pas voulu brader le festival, donc nous avons préféré décaler d'un an le cinquantenaire et l'année de la Bretagne, en gardant le programme prévu", affirme le président du FIL, Jean Peeters.

C'est frustrant, mais on s'adapte

Si les fans du festival attendent avec impatience l'édition 2021, beaucoup n'ont pas voulu louper l'événement cette année. "Cela fait bizarre mais ça ne fait rien, nous sommes quand même contents d'être là, parce que la musique bretonne nous manque", sourit Sylvie. "On est quand même un peu frustré avec la situation actuelle, mais on s'adapte", ajoute Daniel, un autre spectateur.

Chaque bagad a pu jouer pendant 30 minutes. © Radio France - Adeline Divoux

Du côté des musiciens, la situation est tout autant étrange. "C'est vraiment une opportunité pour nous de faire de la musique devant un public et de se retrouver", lance Tangui, penn-soner au bagad Cap Caval. "C'était un chouette moment. C'est un petit brin de soleil qui fait chaud au cœur après tout le négatif de cette année", confie Yves, joueur de bombarde et de biniou au bagad Sonerien an Oriant.

Une occasion, pour les musiciens, de retrouver leur public. © Radio France - Baptiste Mebrouk

Profiter de ses proches

La manifestation 2020 a un petit goût d'amertume, mais elle permet aussi d'ouvrir des perspectives pour Morgan, lui aussi musicien dans le bagad de Lorient. "C'est quand même cool d'avoir tout son mois de juillet de libre, parce que le concours d'habitude prend quand même pas mal de temps, mais en tant que musicien ça nous manque un peu, forcément", dit-il. C'est du temps libre pour profiter de sa famille estime Yves.

La prochaine édition du Festival Interceltique de Lorient, qui fêtera le cinquantenaire et l'année de la Bretagne, aura lieu du 6 au 15 août 2021.