Vittel, France

Un rendez-vous familial dimanche 29 juillet à Vittel : c'était la fête des hippodromes. Fête organisée l'été dans chacun des huit hippodromes que compte le Grand Est, dont deux en Lorraine : Nancy-Brabois et donc Vittel.

Huit courses au programme, 85 chevaux engagés mais aussi des animations : une exposition de vieilles voitures, des tours de poney pour les enfants ou encore des lunettes de réalité virtuelle pour se mettre dans la peau d'un jockey.

Alice, 3 ans et demi, dans les bras de sa maman Cécilia, après un tour en poney : peut-être une future parieuse ? © Radio France - Isabelle Baudriller

L'idée de cette manifestation ? Elargir le public des amateurs de chevaux, de courses et de paris. L'hippodrome vittelois accueille 10 000 visiteurs et génère 300 000€ de paris chaque saison d'été.

85 chevaux étaient engagés dans les 8 courses de l'après-midi © Radio France - Isabelle Baudriller

Parier, ça fait partie de l'adrénaline. Quand on a mis ne serait-ce que 2 euros sur un cheval, le temps de la course, c'est comme si le cheval nous appartenait et on regarde la course d'une manière totalement différente" - Claude Weber, président de la Société des courses de Vittel

Claude Weber, président de la Société des courses de Vittel © Radio France - Isabelle Baudriller

"Nous sommes un hippodrome d'été et c'est l'occasion pour la clientèle du Club Méditerranée ou des thermes de Vittel de découvrir le monde des courses et de voir de plus près ces magnifiques chevaux", ajoute Claude Weber. "C'est haut en couleur et dans un site reconnu comme exceptionnel !" L'hippodrome de Vittel est en effet inscrit aux Monuments historiques. La première course s'est tenue le 15 juillet 1904.