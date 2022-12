Fête des lumières : découvrez le programme des festivités dans le Nord-Isère

La Fête des Lumières se déroule évidemment à Lyon du 8 au 11 décembre mais elle se tient également dans les alentours isérois, à Vienne, Bourgoin-Jallieu, Villefontaine, La Tour-du-Pin, Saint-Chef ou Morestel. Tous les habitants, le soir du jeudi 8 décembre, sont invités à poser de petits lumignons sur le rebord des fenêtres ou devant les maisons. Découvrez ci-dessous le programme de cette Fête des Lumières en Nord-Isère cette année.

Bourgoin-Jallieu

La Fête des Lumières se déroulera le jeudi 8 décembre à Bourgoin. Un manège pour enfants sera installé place du 23 août 1944. Entre illuminations, déambulations et festivités, voici le programme de cette journée :

Spectacle d'inauguration de la place Carnot. De 20h15 à 22h - Projections lumineuses sur l'église Saint-Jean-Baptiste.

La Tour-du-Pin

Les festivités du 8 décembre vont animer le centre-ville de La Tour-du-Pin avec le lancement du marché de Noël, l’embrasement de lumières, et un patinoire gratuite avec prêt de patins pour tous. Un passage du Père Noël (qui sera décidément très demandé en ce mois de décembre) est prévu.

De 16h30 à 19h - Parade de motos illuminées. Départ du champ de Mars à 16h30, direction la résidence autonomie Arc-en-Ciel. Arrêt à la résidence autonomie Arc-en-Ciel à 16h50. Départ à 17h15 en direction du Centre Hospitalier de La Tour du Pin. Départ à 18h15 en direction de la place de la Nation. Arrivée prévue à 19h par la rue des Recollets et la rue de la République.

Parade de motos illuminées. Départ du champ de Mars à 16h30, direction la résidence autonomie Arc-en-Ciel. Arrêt à la résidence autonomie Arc-en-Ciel à 16h50. Départ à 17h15 en direction du Centre Hospitalier de La Tour du Pin. Départ à 18h15 en direction de la place de la Nation. Arrivée prévue à 19h par la rue des Recollets et la rue de la République. 20h30 - Embrasement de lumières, de la place Prunelle au jardin de la Filature.

- - Ville de La Tour-du-Pin

Morestel

La Fête des Lumières se déroule le vendredi 3 décembre à Morestel. Deux cracheurs de feu proposeront deux spectacles de 15 minutes. Le temps de la soirée, des mascottes se dirigeront principalement vers les enfants pour joueur et prendre des photos. Des structures gonflables sont prévues (pirates, fonds marins, contes légendaire, ...), dédiées aux enfants, pour sauter et s'amuser. Enfin, un spectacle de 20 minutes est prévu, pour embraser les remparts, pour illuminer l’église.

Représentation des cracheurs de feu (15 min). À 22h30 : Feu d’artifice, son et lumière, embrasement des remparts.

Saint-Chef

La Fête des Lumières se tiendra le 8 décembre à Saint-Chef , place de l'Abbatiale.

- Arrivée du père Noël. Dès 19h - Spectacle toute la soirée, avec aussi le marché de Noël de producteurs et artisans locaux, une soupe aux choux, du vin chaud.

Vienne

De nombreuses activités sont prévues le 8 décembre pour la Fête des Lumières à Vienne. Des animations sont prévues place François-Mitterrand et place de Miremont notamment. Le secteur hyper-centre sera piétonisé, interdit de stationnement et fermé à la circulation entre 14h et 22h. Dans les rues, des dégustations, des ventes de gâteaux, boissons et objets divers seront proposées aux visiteurs. Dans le quartier centre ancien, les parts d’une bûche géante confectionnée par Grana, ainsi que des bougies seront proposées à la vente par les commerçants, les recettes seront collectées au profit du service pédiatrie de l’hôpital de Vienne.

Parade lumineuse pendant 45 min. Départ de la salle des fêtes ; rue Ponsard ; centre ancien ; place François-Mitterrand ; arrivée à la salle des fêtes. À partir de 18h - Procession Sanctus en Viennois dans le périmètre de la rue de la Charité, départ de la Chapelle Notre-Dame de Pipet à 18h et arrivée à 18h45 au parvis de la cathédrale Saint-Maurice.

Villefontaine

En plus du marché de Noël annoncé à Villefontaine le 10 décembre place de la République, la Fête des Lumières s'y tiendra les 7 et 8 décembre. D'abord le mercredi de 14h30 à 17h, une déambulation festive partira de Servenoble et se rendra jusqu’en centre-ville où un duo live et un petit spectacle attendront le cortège.

Une œuvre lumineuse réalisée par les étudiants des Grands Ateliers sera installée place Jean-Jaurès du 8 au 11 décembre et sera illuminée de 18h à 7h30 pour ainsi être contemplée et utilisée dès la tombée de la nuit. L’œuvre, intitulée "Quart d’heure de célébrité", utilise la lumière pour briser la frontière entre installation et spectateur. Ils deviennent ainsi dépendant l’un de l’autre. Le spectateur devient l’œuvre et sans lui, elle perd son sens. L’œuvre présentée à Villefontaine est la copie de l’une de celles visibles à la fête des Lumières à Lyon. Deux temps forts autour de l’œuvre sont prévus : le vernissage aura lieu jeudi 8 décembre à 18h