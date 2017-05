Les 3 et 4 juin 2017 c'est la 11e Fête des Sorcières de Mâlain

Les 3 et 4 juin 2017, c'est la Fête des sorcières de Mâlain. Depuis 20 ans, plus de 200 bénévoles invitent les 17 000 visiteurs à venir profiter d'un week-end entier de sorcellerie. Comment se prépare un tel événement ? Rencontre avec les sorcières et les sorciers de ce village unique en Côte-d'Or.

Devenir bénévole à Mâlain, c'est pas sorcier !

Les bénévoles "sorciers" de Mâlain en pleine préparation © Radio France - Charlotte Millet

C'est la 11e édition cette année et c'est une belle fierté bourguignonne ! Marché artisanal, spectacles de rue, concerts, déambulations ... Vous êtes des milliers de visiteurs, à chaque nouvelle Fête des Sorcières, à venir costumer ou juste avec l'envie de rencontrer les belles-affreuses sorcières de Mâlain. Charlotte et son micro sont allés voir comment se déroulent les tous derniers préparatifs. Là, elle est en compagnie de Jérôme, au pied du château moyenâgeux du village, sur une toute nouvelle parcelle investie par la troupe des ensorceleurs.

On ne peut pas rêver mieux et on est très fiers

Pour cette grande fête, même les barrières de sécurité sont ensorcelées et créées sur le thème des sorcières. Un travail minutieux que Jérôme nous présente avec le sourire. Pour Arnaud, adjoint au maire de Mâlain, tous les préparatifs sont un vrai plaisir et un bel exemple de cohésion sociale.

Bientôt des sorcières internationales ?

Pour Henry, 65 ans et ancien agriculteur, cette fête des sorcières est une véritable institution. Il se rêve même à l'imaginer en version internationale !

Oeuvre d'art d'Henry, bénévole de 65 ans © Radio France - Charlotte Millet

Sorcières joyeuses et de bonne humeur

Mais attention, les sorcières de Mâlain ne sont ni maléfiques, ni vêtues de lambeaux. Régine nous l'explique très bien . Une sorcière mâlinoise digne de ce nom est belle à l'intérieur et à l'extérieur. Pour elle, la "sorcellerie" est une philosophie de vie.

Toutes ces rencontres sont à écouter toute la semaine dans France Bleu Bourgogne Midi à 12h30. Bravo et merci à tous les bénévoles de cette Fête des Sorcières pour leur accueil. Bonne chance pour cette 11e édition et à très bientôt derrière le micro ...