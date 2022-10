Fête des Théâtres : qui a été primé lundi soir à Nice?

Les lauréats et le jury de la 8ème édition de la Fête des Théâtres

Après deux semaines de spectacles, 173 représentations et animations dans 22 salles de la Métropole Nice Côte d'Azur, la huitième édition de la Fête des Théâtres s'est terminée par une petite "cérémonie des Molières".

Le Théâtre Niçois réuni

C'était super bien : les acteurs du Théâtre Niçois étaient réunis. En demande (assouvie pour le coup) de se retrouver. "On en a pas trop le temps. On se voit très peu", entendait-on dans les échanges.

Qui était le jury?

Un jury, composé de professionnels, d’étudiants, de seniors et de journalistes présidé par le metteur en scène et acteur Henri Legendre, a assisté aux représentations des 20 créations en compétition et récompensé les suivantes :

Le Grand Prix du Jury

Il récompense une création particulièrement appréciée du Jury. Le prix a été attribué à La Délicatesse présenté par le Théâtre de la Cité d’après le roman de David Foenkinos et mis en scène par Thierry Surace.

Le Prix Spécial du Jury

Lui, récompense une création se distinguant par son caractère innovant et original. C'est Pédagogies de l’échec présenté par le théâtre L’Impertinent avec Jöelle Tsesemeli et GreG, mise en scène par Guillaume Morana qui a été primé.

Un double Prix du Public

Trop dur de récompenser une seule création sur ce coup là. Du coup deux créations ont été primées, elles ont particulièrement retenu l’attention des représentants du public est attribué à Frida Kahlo, ma réalité de et avec Bénédicte Allard présenté par le Théâtre Francis-Gag, mise en scène de Clément Althaus et Ainsi se promenait Nietzsche… Sur les pas de Zarathoustra à Nice présenté par le Centre Culturel de la Providence avec Frédéric Rey et Guillaume Ellena sur une mise en scène de Rowena Cociuban.

Deux créations sur lesquelles on avait parié à France Bleu Azur (#nezcreux!)

Des lauréats qui vont être suivis par la Ville de Nice

Ces créations primées seront programmées au printemps 2023 au Théâtre Francis-Gag. Le truc en plus (et qui est trop bien) : la moitié de la jauge sera réservée à un public spécifique, éloigné des lieux de spectacles.

Originalité et talent distingués

Le jury a également souhaité distinguer deux spectacles pour leur originalité et le talent de leur interprète :