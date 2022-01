Fête du Citron de Menton: pas de corsos mais une programmation quand même!

On le savait déjà, pas de corsos cette année pour la Fête du Citron de Menton... Mais alors peut-on toujours parler de fête? Du côté de la mairie on assure que oui. Le maire et les responsables de l'organisation ont précisé le programme ce matin pour sauver l'esprit de la Fête.

Fête ou pas fête? Après les annulations d'événements à la chaîne, la mairie de Menton avait avec la préfecture décidé de maintenir l'organisation de la Fête du Citron du 12 au 27 février, mais sans les Corsos. À quoi va ressembler cette fête sans ses plus grandes attractions, c'est la question à laquelle ont tenté de répondre le maire Yves Juhel et les organisateurs ce matin en dévoilant le programme.

Une grande exposition d'agrumes

La première composante de cette Fête sans corsos ce sont les motifs grandioses en agrumes. Cette année ils seront moins que d'habitude mais toujours aussi impressionnants: 5 structures de 7 à 10 mètres. L'accès aux Jardins Biovès sera libre. Entre les motifs seront installés des petits stands de produits à base d'agrumes, il y aura des petits airs de marché de Noël.

Pour assurer l'ambiance "fête" et pas simplement faire de l'exposition de citrons, la mairie compte mobiliser la ville dans son ensemble. Un grand concours de décoration de vitrines animera les rues de Menton. Le but affiché est de faire circuler les visiteurs dans les différents quartiers et faire vivre l'esprit de fête. Pour parfaire l'ambiance, le maire entend diffuser de la musique dans les rues et prévoit des parades sur le thème de l'année: Opéras & Danses. Il se montre optimiste: "Oui il n'y aura pas les corsos ... Mais il y a tout le reste! Les parades, la musique, les vitrines, les motifs... Ça sera une très belle Fête du Citron".

Pour que ce soit la fête, il faut du public

Il y aura donc des animations et des expositions, toutes les animations du Palais de l'Europe sont maintenues comme les représentations d'Opéra prévues. Mais pour que la Fête aie bien lieu, il faut du public. Yves Juhel le sait c'est une année particulière et les touristes risquent de manquer à l'appel: "Cela serait vous mentir que de dire qu'on attend autant de monde que d'habitude. On va perdre une partie du public des autocaristes." Pour autant, le maire s'attend tout de même à recevoir des visiteurs, une clientèle plus locale qui viendrait aussi de l'autre côté de la frontière. Pour ceux qui feront le déplacement, bonne nouvelle: l'accès sera pour la première fois cette année gratuit, un autre moyen d'attirer les curieux.