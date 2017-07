Fête du Lac J-10 : Annecy recherche des vacataires pour aider à l’organisation

Le 5 août, Annecy organisera sa traditionnelle Fête du Lac. D’ici là, la ville recrute encore une soixantaine de personnes pour renforcer les équipes assurant la tenue du feu d’artifice. Il s’agit de poste de vacataires et ils sont rémunérés.

La Fête du Lac, c’est une grosse machine. Le 5 août, plus de 100 000 spectateurs sont attendus à Annecy et pour les encadrer 350 personne seront mobilisées. "Sur le site nous avons 250 vacataires", explique Véronique Combe de la mairie de la commune nouvelle d’Annecy. "Là, Il nous reste encore une petite dizaine de postes à pourvoir dans les domaines de l’accueil, de l’orientation et du placement du public, contrôle des billets, logistique sur site (aide à la circulation, parking vélos, …), billetterie (tenue de caisse manuelle), ou encore de l’information (expérience de la Fête souhaitée)."

50 postes pour épauler la Police municipale

Mais la ville recrute également une cinquantaine de personnes pour venir en soutien de la police municipale. "Elles seront chargées d’assurer une aide au stationnement, à la pose de barrières et à la surveillance", indique Véronique Combe. Pour postuler, il suffit d’être majeur, en bonne condition physique et d’avoir une bonne connaissance de la ville. _"Tous ces postes sont rémunérés sur la base du Smic." _La mission peut durer du vendredi 4 août 12h30 au dimanche 6 août 1h du matin.

Ces personnes seront chargées de venir en renfort de la police municipale" - Véronique Combe, mairie d'Annecy

ECOUTEZ Véronique Combe, mairie d'Annecy Copier

Les fiches de postes complètes et les dossiers de candidature sont disponibles sur le site de la ville : www.annecy.fr

Il est nécessaire d’avoir plus de 18 ans pour candidater

Renseignements au 04 50 88 38 67

Cette année, la Fête du Lac (samedi 5 août 2017) aura pour thème : "La danse du feu"