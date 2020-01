Fête du livre de Montrond-les Bains : un livre sur la pédophilie n'est pas le bienvenue

Montrond-les-Bains, France

"Je vous montrerai les étoiles" est le premier roman de Nadine Charlat, professeur des écoles à Ambierle, et qui débute dans la littérature. Un livre qui parle d'un homme, victime enfant, d'un prêtre pédophile et qui adulte devient lui même agresseur.

Mais les organisateurs de la fête du livre de Montrond-les-Bains ont refusé qu'elle viennent présenter son ouvrage le 8 mai prochain. Dans un premier temps Nadine Charlat a été déçue par ce refus puis sa déception s'est transformée en colère en lisant les raisons évoquées par les organisateurs "Le sujet de la pédophilie est trop brûlant dans et hors de l’Église en ce moment pour ne pas ajouter de tensions supplémentaires". Pour Nadine Charlat c'est une forme de censure.

Pour Nadine Charlat c'est de la censure

"J'ai d'abord été déçue dans un premier temps, et puis je suis revenue sur les motifs et c'est là que j'ai été surprise, raconte Nadine Charlat. Je me suis dit : ça ne va pas leurs motifs c'est quand même choquant. De dire : on a peur de heurter nos lecteurs si on leur parle de la pédophilie au sein de l'Église. Et puis après j'ai ressenti de la colère, j'étais même furieuse. Disant : mais c'est quoi ces gens, c'est qui ces gens qui veulent protéger l'Église coûte que coûte alors qu'en ce moment il y a des affaires qui sortent de partout. C'est de la censure. On ne peut pas laisser des gens censurer des livres parce que ça parle d'un thème dont au contraire il faut parler".

Selon les organisateurs de la fête du livre, le sujet, particulièrement lourd, ne s'adresse pas à la jeunesse

Les organisateurs eux, comprennent sa déception mais explique que leur fête du livre, montée par l'association des parents d’élèves du collège-lycée Saint-Pierre et qui se tient dans l'établissement scolaire, est avant tout destinée aux élèves et à leur famille. Pour eux, le sujet du livre de Nadine Charlat est particulièrement lourd et ne s'adresse pas à la jeunesse. Ils défendent leur liberté de choix, tout en concédant que c'est subjectif. Mais rejette toute forme de déni ou une quelconque volonté de protéger l'image de l'Église catholique.

"Nous avons réfléchi, raconte Laurent Nicolas, le directeur du collège-lycée Saint-Pierre, la décision n'a pas été aussi simple que ça, ne serait-ce qu'entre nous. En réalité, il s'agit d'avantage de la question du public auquel est destinée cette fête du livre. Nous avons estimé, sur la base des éléments que nous avions, que ce livre n'était pas tout à fait destiné à la jeunesse et que le caractère lourd de l'histoire qu'elle raconte ne s'adressait pas à eux et, en tout cas, ne collait pas tout à fait avec l'esprit de cette fête du livre. Il n'y a pas forcément derrière la censure qui rôde".