Fête du livre de Saint-Étienne : qui voir sur la 35e édition

La Fête du Livre s'ouvre ce vendredi à Saint-Étienne. Le romancier Gilles Legardinier parraine le salon et le chanteur Maxime le Forestier, "l'évènement dans l'évènement" du festival Mots en scène au ''Magic Mirrors'', au pied de la cathédrale. Petite sélection des auteurs de cette 35e édition.

Parrain de la Fête du Livre en 2018, Michel Bussi à nouveau à Saint-Étienne et présent sur les trois jours de la manifestation.

La 35e édition de la Fête du Livre de Saint-Étienne s'ouvre ce vendredi 15 octobre. Le romancier Gilles Legardinier est le parrain de cette nouvelle édition et le chanteur Maxime le Forestier, celui du festival Mots en scène au ''Magic Mirrors'', le chapiteau au pied de la cathédrale Saint-Charles.

Autre star des librairies, Michel Bussi, l'auteur à suspens dont le dernier roman sort pile pour le salon stéphanois, Code 612, autant un polar qu'une enquête philosophique et poétique sur le Petit Prince et Antoine de Saint-Exupéry. Il sera en dédicaces dès ce vendredi après-midi place de l'Hôtel-de-Ville (stand H10) et samedi, celui qui adore la chanson française échangera avec Maxime Leforestier sur Georges Brassens.

Rufin, Chalandon et Sarah Biasini, la fille de Romy Schneider

Voisin de stand de Michel Bussi, l'Académicien Jean-Christophe Rufin sera là uniquement samedi après-midi.

Il devrait y avoir du monde aussi pour Sorj Chalandon en lice pour le Goncourt et en dédicaces samedi et dimanche pour Enfant de salaud. Egalement en final d'un autre prix de cette rentrée littéraire, Anne Berest dans la toute dernière liste du Renaudot avec La carte postale. Sa propre enquête sur la trace de ses ancêtres pour savoir qui l'a écrite. Tout comme Nicolas Chemla pour Murnau des ténèbres, du nom du cinéaste des années 20.

En parlant de cinéma, les fans de Romy Schneider iront sans doute voir la fille de l'actrice, Sarah Biasini qui revient sur sa relation avec sa mère morte quand elle avait quatre ans. Elle partira de Saint-Étienne dès samedi midi.

Susie Morgenstern place Chavanelle

Un changement de taille pour cette nouvelle édition : les lecteurs en herbe ont rendez-vous place Chavanelle, l'espace jeunesse ayant quitté la place Jacquard. Au côté d'une trentaine d'auteurs, plusieurs générations auront sans doute envie de venir voir la reine de la littérature jeunesse, Susie Morgenstern. Elle anime même un atelier dimanche matin, sur réservation, à l'Espace Boris Vian. Notons aussi la présence de l'autrice Astrid Desbordes, celle de Max et Lapin. Cette fois c'est Max tout seul et son point de vue sur les problème des grands.

Avis aux plus grands, la scientifique Aurélie Jean, spécialiste des algorithmes et classée parmi les 40 Françaises les plus influentes par le magazine Forbes en 2019.

Et dans un tout autre genre, Marie Drucker pour un livre de conseils à destination des femmes de plus de 40 ans.

Côté bande-dessinée, c'est l'occasion de faire dédicacer le Pas de la Manu, le sublime album qui nous replonge dans le quotidien de la Manufacture d'armes de Saint-Étienne et a cartonné l'hiver dernier, de Baptiste Deyrail qui participera à la Fête du livre de son ouverture à sa clôture. La plasticienne ORLAN, originaire de Saint-Étienne sera aussi de la partie pour son autobiographie parue chez Gallimard.

Ne cherchez pas Anne Hidalgo, un moment annoncée sur le salon stéphanois. Finalement elle ne vient pas du fait d'un déplacement en Espagne.

ORLAN au musée d'art moderne de Saint-Étienne en 2013. © Maxppp - Celik Erkul