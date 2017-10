Fête du Livre : Saint-Étienne fait venir ses auteurs à tout prix

Saint-Étienne fête les livres pendant 3 jours à partir de ce vendredi 6 octobre. Avec 270 auteurs invités. 270 écrivains qui coûtent maintenant chers à l’organisation de cette Fête du Livre.

Début de la 32ème édition de la fête ce vendredi. Une édition marquée comme l’an passé par la rémunération des auteurs invités. En fait depuis 2 ans, payer les auteurs est obligatoire notamment parce que le Centre National du Livre a décidé de conditionner son soutien aux manifestations littéraires qui rémunèrent les auteurs invités à y prendre la parole. L'idée c'est évidemment de reconnaitre le travail des auteurs mais aussi de ne pas accentuer l'écart entre les stars de la littérature et les plus "petits" écrivains. N'empêche cela a été un casse-tête pour la fête du livre de Saint-Étienne.

Il a fallu réduire le budget communication notamment pour payer 165 euros de l'heure ces écrivains. Une addition lourde qui est montée autour de 30.000 euros l’an passé. Pour cette édition, les organisateurs ont tenté d'alléger en faisant des choix. Marc Chassaubéné adjoint à la culture explique que"cela s'est conjugué avec une volonté de réduire les conférences qui étaient trop nombreuses. En essayant d’être plus cohérent avec les attentes du public, nous avons réussi à modérer ce montant."

La ville prend aussi en charge les frais de transport et d'hébergement autrefois payés par les maisons d'édition et ça compte pour 270 auteurs. Mais c'est aussi une manière de s'assurer de leur présence et de la contractualiser. La fête du livre de Saint-Étienne, c'est 400.000 euros de budget.

Jean-Pierre Montat

A découvrir notamment cette année l’auteur Jean-Pierre Montat qui publie son deuxième roman "Les leçons du Vertiges" qui s'est attiré de très bonnes critiques et qui raconte l'histoire d'une boîte de nuit dans le Sainté des années 80. Jean Pierre Montal, qui est né à Saint-Just-Saint-Rambert et a étudié à Saint-Étienne, sera présent lors d'une table ronde samedi à 10h30 sur le thème "Saint-Étienne à livre ouvert".

Littérature et football

Parmi les rendez-vous incontournables autour du football, il y a "l'Ode au Foot" proposée samedi de 16h30 à 17h30 dans la Grande Librairie avec Jacques Monty l'homme de la chanson "Allez les verts" et Arnaud Ramsay. L'un va chanter les Verts et l'autre décrypte l'AS Monaco et son modèle. Autre conférence à ne pas manquer : c'est dimanche à 13h30: "Vestiaire littéraire pour fans de football" Autour de la table le journaliste de l'Equipe Bernard Lions, l'auteur Jean Michel Billioud et Cherif Chémour du magazine So Foot. Les trois auteurs promettent un débat passionné et vous livreront leurs ouvrages préférés sur le ballon rond. Enfin, si vous êtes fétichistes, sachez que Jacques Monty vous dédicace son livre "Ma vie en vert du chaudron au business" dimanche 15h dans le grand chapiteau place Jean-Jaurès.

