Une navette gratuite pour aller à la fête foraine du Mans

Le maire n'a pas lâché sur les conditions : aucun manège de plus de 16 mètres n'est toléré sur le site du Panorama où la fête foraine du Mans démarrera bel et bien ce samedi. Dans un communiqué, Stéphane Le Foll écrit : "Je salue la décision d’une grande partie des industriels forains d’organiser cette fête au Panorama. Je souhaite que ce soit une belle fête pour toutes les familles de notre territoire." Selon nos informations, si la fête foraine est maintenue, elle le sera en version réduite. Sur 120 forains habituellement présents, un peu moins de la moitié avait demandé l'autorisation de venir et ce sont finalement environ 30 forains qui maintiennent leur installation.

Un bus gratuit entre l'arrêt Guetteloup et le site du Panorama

Ceci étant dit, la ville dit vouloir "tenir parole" et met en place des navettes gratuites à partir de samedi 23 octobre depuis l’arrêt de tram "Guetteloup" et l’entrée de la Fête Foraine (où le pass sanitaire sera exigé pour les plus de 12 ans). Le maire et son adjoint à la sécurité, Christian Lacoste, inaugureront la fête foraine lundi 25 octobre à 17h30. La fête foraine doit durer jusqu'au 14 novembre. Elle est ouverte de 14h00 à 22h00 du dimanche au jeudi, de 14h00 à minuit les vendredis, samedis et veilles de jours fériés.