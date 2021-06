Fête foraine de Tours : "on ne va pas dire que la situation est géniale mais on est heureux d'être là"

En règle générale, la fête foraine de Tours a lieu en mai, mais elle a été décalée à cause de l'épidémie de Covid-19. A cause de ces nouvelles dates, environ 80% des forains présents cette année sont des nouveaux venus, à Tours. Ils remplacent ceux qui sont là, habituellement, mais avaient déjà pris des engagements ailleurs. Luigi vient spécialement de Haute-Savoie, pour la première fois, et il ne doute pas d'avoir du monde sur son manège à chenilles : "J'ai installé mon manège à Thonon, il y a quelques jours et les gens ont retrouvé l'esprit de la fête foraine. Ce n'est pas comme l'année passée où les gens avaient toujours la crainte. Cette année, les clients ont moins peur et nous aussi d'ailleurs, parce que beaucoup de gens se sont faits vacciner. Les gens ont plus envie de sortir". Le montage de certains manèges a commencé il y a plus d'une semaine. Il faut dire que certaines attractions sont tellement imposantes qu'il faut cinq semi-remorques pour les transporter.

Masque obligatoire dans les manèges, pas dans les allées

Dans les manèges, le masque est obligatoire, mais il ne l'est pas dans les allées. Pas de pass-sanitaire, mais un simple sens de circulation dans la fête foraine, avec désinfection régulière des attractions et des tickets, et mise en place de marquage au sol et de gel hydroalcoolique. Des contraintes finalement assez limitées, et heureusement, selon ce forain qui tient un stand de jeu d'adresse : "On accueille plein de monde dans un lieu public, donc automatiquement c'est compliqué. Les manèges ne peuvent pas tourner pour deux clients. Les stands ne peuvent pas accueillir un seul client à la fois. Ce n'est pas possible, car il faut qu'on fasse du chiffre pour couvrir nos frais. On ne va pas dire que la situation est géniale. On ne va pas dire que c'est comme d'habitude, mais c'est bien quand même. On essaie de faire avec".

D'autant que pour une bonne part des forains, comme Florian, cette fête foraine est la première depuis le mois d'octobre : "personnellement, _ça fait huit mois que je n'ai pas d'activité, pas de rentrées d'argent_, un peu d'aides mais c'est très faible par rapport à ce qu'on doit dépenser pour les assurances, l'entretien du matériel et tout ça. Je suis vraiment content d'être là et de retrouver mon métier".

La fête foraine de Tours se prolonge donc tous les jours, jusqu'au 18 juillet, de 14H à minuit du dimanche au jeudi et de 14H à 2H les vendredis et samedis. Les forains offriront un feu d'artifice, le 17 juillet. Rappelons par ailleurs que la Foire de Tours se déroulera à quelque dizaines de mètres de là, au parc expo, du 2 au 11 juillet.