Fête foraine en centre-ville : la foire attractive de Nancy n'a pas changé d'emplacement depuis 1859 !

La foire attractive de Nancy, l'une des plus importantes de France avec 185 attractions, ouvre ses portes vendredi 29 mars. Elle est l'une des dernières à être installée en cœur de ville. Mairie et forains ont trouvé un terrain d'entente.

Nancy, France

La grande roue et les premiers manèges sont arrivés il y a une dizaine de jours déjà : la foire attractive s'installe pour un mois à Nancy. Une visite de sécurité est prévue ce jeudi, veille du coup d'envoi. Avec 185 attractions, la fête foraine de Nancy est l'une des plus importantes de France. C'est surtout l'une des dernières à perdurer en centre-ville. Elle occupe le cours Léopold et la place Carnot depuis 1859 !

Dialogue entre mairie et forains

"Je crois qu'à Nancy le dialogue a payé", explique Gilles Mazallon, le président des forains. Foire de Nancy et cœur de ville semblent en effet indissociables, à en croire Sophie Pommier-Ostermann, conseillère municipale déléguée au domaine public : "On a des règles mais on les fixe ensemble pour qu'elles soient respectées et que tout le monde puisse cohabiter. Il faut que les riverains n'aient pas de désagréments donc il y a des heures de fermeture, une heure à laquelle on arrête la musique, etc. On a bien vu que lorsque les foires sont déplacées à l'extérieur, elles n'ont plus du tout la même clientèle."

Pour que ça reste un événement de culture populaire accessible à tous, il faut que tout le monde puisse y accéder. Donc que la foire reste en centre-ville" - Sophie Pommier-Ostermann, conseillère municipale de Nancy

Sophie Pommier-Ostermann, conseillère municipale de Nancy et Gilles Mazallon, président des forains © Radio France - Isabelle Baudriller

"Certains collègues s'adaptent, ils ont des planchers spéciaux pour Nancy, pour pouvoir inclure un arbre. On a des horaires d'arrivée pour ne pas nuire à la circulation des riverains. Oui, bien sûr, il y a des contraintes mais on est heureux d'être au centre-ville !", indique Gilles Mazallon. Avant de confier qu'à Metz, il a perdu 50% de son chiffre d'affaires depuis que la foire a été déplacée au parc des expositions de Grigy.