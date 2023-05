Fête foraine : la Trinité à Guéret revient du 3 au 10 juin avec feu d'artifice

Le feu d'artifice revient cette année à Guéret pour clôturer la Trinité. La fête foraine pose ses manèges, ses attractions de sensations fortes et ses stands de confiseries du samedi 3 au samedi 10 juin sur la place Bonnyaud. Contrairement à l'an dernier, un feu d'artifice est prévu à la fin, le samedi 10 juin à 22h.

ⓘ Publicité

La fête débutera le samedi 3 juin à 14h, et le même jour une retraite aux flambeaux est prévue à 22h. Le lendemain, dimanche 4, place à la cavalcade du comité des fêtes de la ville. La journée de mercredi 7 sera bien animée avec un rassemblement de vélos fleuris à 14h45 et l'habituelle corrida de la Trinité dès 17h45. Le club des Sports athlétiques Marchois vous attend pour participer à sa traditionnelle course !