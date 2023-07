Fête Nationale : la liste des communes où les feux d'artifices sont annulés ou décalés

Il n'y aura pas de feux d'artifices ni ce jeudi 13 juillet 2023 ni ce vendredi 14 à Mons-en-Barœul, Roubaix et Croix. Ces communes de la Métropole Européenne de Lille les ont supprimé suite aux émeutes de ces deux dernières semaines.

Le maire de Roubaix, Guillaume Delbar, estime qu'il y a déjà eu "assez de feux et d'artifices" dans sa ville ces derniers temps, celui de Mons-en-Barœul que "certaines braises couvent encore". Ils veulent donc éviter de prendre des risques.

Sur la Côte d'Opale, pas de feu d'artifice à Wissant non plus, à cause de la marée. Elle empêche l'installation pérenne des fusées.

D'autres villes n'ont pas du tout organisé de feux cette année, comme Maubeuge ou encore Hellemmes et Lomme pour des raisons écologiques.

Enfin, certaines communes ont avancé l'horaire de leur spectacle à 22h30, elles suivent les recommandations de la Préfecture du Nord.

Il faut donc venir un peu plus tôt que d'habitude à Tourcoing, Wattrelos, Loos, Lille, Leers et Marcq-en-Baroeul.