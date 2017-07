Fête nationale : pas de jour férié pour les artificiers lorrains

Les artificiers lorrains sillonnent la région depuis ce jeudi pour que les feux d'artifice du 14 juillet soient prêts à temps. Les spectacles se préparent presque un an à l'avance.

C'est la tradition : autour du 14 juillet, les feux d'artifice illuminent le ciel lorrain. Mais pour que tout soit prêt à temps, il faut presque un an de travail. "On travaille toute l'année, oui, ce n'est pas que deux jours par an, sourit Jean-François Bouchot, de la société Jouets et spectacles de l'Est (JSE). Immédiatement le 14 juillet passé, on est déjà en train de travailler sur les feux de l'année suivante. Il faut faire des choix de produits et les commandes auprès de nos fournisseurs se font au mois de novembre. On reçoit les explosifs à partir de mars et à partir de là, on compose nos programmes."

Sept tonnes de poudre

Cette année, l'entreprise JSE assure quatre-vingts feux d'artifice en Lorraine, les 13 et 14 juillet, l'équivalent de sept tonnes de poudre. "Il y a des feux d'artifice toute l'année, mais ces deux jours représentent 80% de notre chiffre d'affaires", explique Jean-François Bouchot.

Si un feu d'artifice se prépare un an à l'avance, l'installation du matériel et des explosifs sur un site se fait le jour même. Ce vendredi, les artificiers de JSE tireront le feu d'artifice de la ville de Nancy. "On a eu l'idée de faire une bande-son en hommage aux artistes qui sont passés à l'Autre Canal, pour les dix ans de la salle de concert, explique Jean-François Bouchot. Comme on est sur des musiques actuelles, on a travaillé de façon à proposer du morphing pyrotechnique. En gros, on va dessiner un tableau géométrique, un peu comme si on pixelisait le feu." Le feu d’artifice à Nancy va durer environ dix-sept minutes, avec la Marseillaise en préambule.

