Fête nationale : plusieurs centaines de personnes ont assisté au feu d'artifice d'Arc-sur-Tille

"Pour moi, le feu d'artifice en famille le 13 ou 14 juillet, c'est une vraie tradition", sourit Gaëlle, venue rejoindre ses amis et sa famille à Arc-sur-Tille spécialement pour l'occasion. Autour d'elle, plusieurs centaines de personnes venues comme elle, au stade Marcel Piot, assister au spectacle. "Les feux d'artifice, ça me rappelle mon enfance", confie Anne, habitante d'Arc-sur-Tille, "C'était important pour moi de vivre ce moment avec mes enfants, tout comme je le faisais avec mes parents étant enfant."

ⓘ Publicité

Le feu d'artifice d'Arc-sur-Tille, tiré au stade Marcel Piot le jeudi 13 juillet 2023 © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Un évènement, que n'aurait manqué Amélie pour rien au monde. La jeune maman est très émue d'emmener ses enfants pour la première fois assister à un feu d'artifice. "C'est un moment que j'adorais partager avec mes parents quand j'étais petite. Ca me fait vraiment quelque chose d'être ici ce soir avec mes enfants." Pour ne rien louper du spectacle, certains avaient tout prévu. Karine est venue avec ses chaises de camping et des plaids. "Comme ça, on est parfaitement bien installés avec mes enfants et on n'a pas les fesses mouillées !" La fête s'est ensuite poursuivie sur la piste de danse installée au bord du stade.

Le feu d'artifice d'Arc-sur-Tille, tiré au stade Marcel Piot le jeudi 13 juillet 2023 © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Le feu d'artifice d'Arc-sur-Tille, tiré au stade Marcel Piot le jeudi 13 juillet 2023 © Radio France - Charlotte Schuhmacher

C'était ambiance guinguette au stade Marcel Piot ce jeudi 13 juillet à Arc-sur-Tille, en attendant le feu d'artifice © Radio France - Charlotte Schuhmacher