Le redoux est de retour ; vous pouvez sortir !

« Fest’Oie » à Sarlat, ce week-end

« Fest’Oie » vous attend ce week-end à Sarlat pour une 10ème édition très attendue par les gourmets. Animal emblématique de la capitale du Périgord Noir, l’oie est en effet au cœur de cette fête et au fond des assiettes, avec un banquet géant composé de 15 plats de ce palmipède, le dimanche midi avec foie gras à volonté s’il vous plait ; producteurs de la filière oie, soyez bénis (quoique c’est déjà complet)… Fest’Oie débute samedi à partir de 14h et fera une nouvelle fois le plein des animations. Des visites de fermes où l’on élève l’oie du Périgord sont ainsi au programme ; des visites gratuites après inscription auprès de l’Office de Tourisme. Samedi soir, ne manquez pas la Bodeg’Oie place de la Liberté (« The place to be », comme on dit en Occitan dans les bastides anglaises). Pourqu’Oie ? Car dès 19h, une banda viendra vous y accueillir avant que vous ne retrouviez des plats autour de l’oie. Là, vous trouverez de bonnes assiettes pour 8 euros dans une ambiance on ne peut plus festive, sous chapiteau chauffé. Immanquable également le marché primé au gras du dimanche matin où vous trouverez de nombreux produits, en marge d’un marché de producteurs, des dégustations et des animations gratuites, dont un nouveau jeu de l’oie pour les enfants. Sarlat en Périgord Fest’Oie ce week-end ; allez-y en conv’Oie !…

Foire de l’arbre à Saint-Martial-de-Nabirat, dimanche

Qu’est-ce qu’un arbre, au fond, quand on y pense, dans ce monde de brutes où nous vivons et où la Française des Jeux se refuse à nous communiquer les bons numéros du loto à la veille du tirage ?... Un arbre est un être vivant. Plein de sève… Un arbre est une plante ligneuse terrestre comportant un tronc sur lequel s'insèrent des branches ramifiées portant le feuillage dont l'ensemble forme le houppier, appelé aussi couronne au plus grand plaisir de la corporation des dentistes, mais aussi des rois d’Angleterre. A Saint-Martial-de-Nabirat, à 16 km au sud de Sarlat, le premier dimanche de mars est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de nature, de plein air et de jardinage. Ce dimanche, la 29ème édition de la Foire de l’arbre attend des dizaines de pépiniéristes, horticulteurs, fleuristes et spécialistes de plantes aromatiques et médicinales, de la plante annuelle à la plante vivace, en passant par les arbustes et les arbres fruitiers. Puisque l’on y rencontre aussi des artisans d’art et des produits locaux, c’est aussi l’occasion de flâner en famille, entre amis, pour mieux tourner la page de l’hiver car, bon sang, qu’est-ce qu’on vient de déguster avec ce fameux Moscou-Paris ! Accompagnés de leurs musiciens, la troupe des « Effilochés » vous surprendra avec ses costumes élégants annonçant le printemps. Et comme rien ne se fait en Périgord sans un bon repas, un déjeuner à l’ancienne avec la traditionnelle mique sera servi au foyer rural. La 29ème édition de la Foire de l’arbre, c’est ce dimanche à Saint-Martial-de-Nabirat.

« Bon pour accord » avec Didier Gustin samedi à Eymet

« Bon pour accord » est une comédie d’Eric Le Roch, avec 6 comédiens, dont Didier Gustin qui était jeudi, à 18h20, votre invité dans « Le choix de France Bleu Périgord »… Didier Gustin joue le rôle de Fabien qui, en bon copain, organise un dîner en l'honneur de son ami et collègue de travail Michel et de sa « prétendante », une jeune et belle roumaine qui se prénomme Roxana… En fait, c’est une véritable mise à l’épreuve : Roxana est-elle sincèrement amoureuse de Michel ?... Chacun y va de ses défis… La folle soirée ne va pas s'arrêter là : Mireille, collègue de bureau des deux amis et amoureuse de Michel, débarque à l'improviste... Règlements de compte, jalousies, mensonges et quatre vérités. Tous les couples seront remis en question jusqu'au bouquet final : la soirée était en fait piégée... « Bon pour accord », c’est samedi, 20h30 à l’Espace Culturel d’Eymet ; l’entrée est à 25 euros.

La médiathèque de Trélissac fête ses 10 ans, samedi

Lieu culturel incontournable, la Médiathèque de Trélissac fête ses 10 ans ce samedi, de 9h30 à 22h30. L’entrée est libre et gratuite. Au programme, une journée festive ouverte à tous avec jeux, visites, lectures, animations et concert. En voici le détail : Atelier bébés lecteurs à 9h30, Atelier réparation à 10h, Atelier informatique à 10h30, Atelier conte « kamishibaï » à 11h30, Atelier « Quiz Ecrivains » à 14h30, Rythme et dripping à 15h, Book-Face Ados à 15h30, Atelier créatif à 16h, lecture avec les fables de mon poulailler et dédicaces de l’illustratrice Colette Ténèze à 17h, Apéritif dinatoire et gâteau d’anniversaire à 18h30, et enfin Concert « Paroles et chansons » à 21h à l’Auditorium (sur inscription : 90 places).

Bal Trad’ à Mussidan, samedi

Comme chaque année, en lien avec l’atelier de danses traditionnelles d’ici et d’ailleurs mensuel, animé par Christine Ferré, le Centre culturel Autour du chêne organise samedi un bal trad’ à l’Espace Aliénor d’Aquitaine à Mussidan. Vous pourrez suivre l’atelier puis danser toute la soirée dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle. De 17h à 19h : atelier en musique pour apprendre ou réviser les danses qui seront jouées pendant le bal. A 19h : possibilité de repas sur place avec ce que chacun apporte et partage. A 20h30 : Bal Trad’ avec « Coupe Gorge », atelier de chants polyphoniques à danser, animé par Mélanie Célérier et les ateliers instrumentaux de musique traditionnelle du CRDD, Antenne de Ribérac, animés par Christophe Célérier. L’entrée est à 7 euros et gratuite pour les moins de 12 ans. Informations au 05 53 82 15 47.